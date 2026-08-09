EN VIVO Final 5 to 5 | Instituto José Dolores Moscote vs Insituto Dr Alfredo Cantón
Instituto José Dolores Moscote e Instituto Dr. Alfredo Cantón se enfrentan por el título del Futsal 5 vs. 5 2026.
Panamá/Llegó el momento decisivo del torneo. Instituto José Dolores Moscote y Instituto Dr. Alfredo Cantón protagonizan la gran final Sub16 del Futsal 5 vs. 5 2026, en un partido que definirá al campeón de esta edición.
Los dos equipos llegan a este importante compromiso con el objetivo de quedarse con el título y cerrar de la mejor manera su participación en el torneo. La cancha será escenario de un duelo en el que cada jugada, cada gol y cada minuto serán determinantes.
Todo está listo para conocer al nuevo campeón del Futsal 5 vs. 5 2026.
Sigue cada detalle de esta gran final EN VIVO por TVMAX y también a través de nuestro canal oficial de YouTube, TVMAX PANAMÁ.
Instituto José Dolores Moscote vs. Instituto Dr. Alfredo Cantón. La gran final se vive por TVMAX.