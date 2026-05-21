Jornada 4 de FUT5AL CON 5 resultados: Richard Neumann y Comercial consolidan lideratos en una fecha de sorpresas

Panamá/La cuarta fecha del torneo FUT5AL CON 5 se caracterizó por encuentros de alta intensidad que comienzan a definir el rumbo de la temporada en las ramas masculina y femenina. La jornada dejó en evidencia el dominio de ciertos planteles y la irrupción de figuras ofensivas que están marcando la diferencia en la tabla de posiciones.

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Dominio absoluto en la categoría masculina

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En el Grupo A, el equipo de Comercial ratificó su buen momento al superar 4-2 al Colegio José A. Remón Cantera. La victoria estuvo liderada por Abraham Baptiste, quien con un doblete se posiciona como uno de los referentes del ataque en el certamen. Por su parte, el Instituto José Dolores Moscote logró una victoria ajustada de 3-2 ante el Colegio N.S. de Bethlem, gracias a la destacada actuación de David Arias, autor de dos goles decisivos.

En el Grupo B, el Richard Neumann reafirmó su condición de líder tras propinar una goleada de 1-8 al Artes y Oficios. El protagonista indiscutible fue Abraham García, quien anotó cuatro goles, consolidando al equipo debutante como la gran revelación del torneo. Asimismo, el Beckmann se recuperó de tropiezos anteriores venciendo 4-2 al Instituto Fermín Naudeau, con un doblete de su referente Joshua Ortega.

Impacto y goleadas en la rama femenina

El FUT5AL Femenino también entregó resultados contundentes. El Instituto Dr. Alfredo Cantón goleó 5-0 al Moscote, con una sólida actuación colectiva encabezada por Jessica Rodríguez, Lianeth Barahona y Any Romero.

No obstante, la nota destacada de la jornada fue la sorpresa protagonizada por la Academia Bilingüe de San Lorenzo, que derrotó 2-1 al Beckmann. Yuliana Serrano fue la pieza clave al marcar los tantos que permitieron a su equipo escalar posiciones y apretar la lucha por la clasificación.

Próxima cita

Con la tabla de posiciones en un punto crítico, la Jornada 5 se trasladará al Colegio Internacional de María Inmaculada el próximo sábado 24 de mayo, iniciando la actividad a partir de las 2:30 p.m.

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