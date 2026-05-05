Jornada 2 del FUT5AL CON 5: Goleadas, remontadas y nuevos líderes sacuden la tabla

Panamá/La segunda fecha del torneo FUT5AL CON 5 se vivió con una intensidad arrolladora el pasado sábado, dejando una estela de goles y actuaciones individuales que ya perfilan a los favoritos del certamen tanto en la rama masculina como femenina.

Poderío ofensivo en la categoría masculina

El Colegio Richard Neumann firmó un debut soñado al imponerse con un contundente 2-9 ante la Academia Bilingüe de San Lorenzo, destacando la actuación de Jhomar Tejada, quien lideró la ofensiva con un hat-trick. Por su parte, el Colegio Ms. Francisco Beckmann ratificó su papel como contendiente al título tras vencer 7-2 a Artes y Oficios. En este encuentro, Joshua Ortega se robó los reflectores al anotar cinco goles, alcanzando un impresionante total de ocho tantos en lo que va del torneo.

La jornada también fue testigo de remontadas épicas. El Instituto José Dolores Moscote logró su primera victoria al vencer 3-1 al Colegio José A. Remón Cantera, gracias a un doblete de David Arias en la segunda mitad. Asimismo, el debutante Comercial superó 3-4 al Instituto Dr. Alfredo Cantón en un partido definido por el olfato goleador de Abraham Baptiste, quien marcó los cuatro goles de su equipo.

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Drama y cambio de mando en la rama femenina

La categoría femenina no se quedó atrás en emociones. El duelo entre el Instituto José Dolores Moscote y San Lorenzo terminó en un vibrante empate 2-2, luego de que Yuliana Serrano rescatara un punto para San Lorenzo con un gol de penal en el último minuto.

El movimiento más importante de la tabla ocurrió tras la victoria del Colegio Ms. Francisco Beckmann por 2-3 sobre el Cantón. Con un doblete decisivo de Johani Montilla en el tramo final, el equipo de Beckmann se posicionó como el nuevo líder del torneo femenino.

Próxima cita

La acción del FUT5AL CON 5 continuará con la Jornada 3 el próximo sábado 9 de mayo en el Colegio Internacional de María Inmaculada a partir de las 2:30 p.m., donde los equipos buscarán consolidar su camino en la fase regular.

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Con información de centro de prensa Fut5al 5.