Se define el camino del futsal intercolegial: Todo listo para el inicio de FUT5AL CON 5

La espera terminará este viernes 24 de abril a las 6:00 p.m. en el gimnasio de la USMA.

Panamá/El panorama para el deporte escolar ha quedado definido tras la celebración del congresillo técnico de la organización FUT5AL CON 5, realizado el pasado sábado 18 de abril en las instalaciones de la Quality Leadership University.

Durante este encuentro, directivos y entrenadores establecieron la fase de grupos, las reglas de competición y desvelaron los uniformes que lucirán los colegios participantes.

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Estructura del Torneo

La competencia masculina ha sido dividida en dos sectores de alto nivel:

Grupo A: Integrado por el Instituto José Dolores Moscote , el Instituto Dr. Alfredo Cantón , el colegio José Antonio Remón Cantera , el Colegio Nuestra Señora de Bethlem y el Instituto Comercial Panamá .

Integrado por el , el , el colegio , el y el . Grupo B: Conformado por el Centro Educativo Ms. Francisco Beckmann, la Academia Bilingüe de San Lorenzo, la Escuela Artes y Oficios, el Instituto Fermín Naudeau y el Colegio Richard Neumann.

Por su parte, el torneo femenino se desarrollará en un grupo único donde medirán fuerzas el Instituto José Dolores Moscote, el Instituto Dr. Alfredo Cantón, la Academia Bilingüe de San Lorenzo y el Centro Educativo Ms. Francisco Beckmann.

Voces de los Protagonistas

El entusiasmo por el inicio de esta "nueva era" es evidente entre los cuerpos técnicos. Francisco Mendoza, director técnico de la Academia Bilingüe de San Lorenzo, destacó que la competencia es una plataforma para que los jóvenes demuestren sus habilidades deportivas con valentía y entusiasmo.

Asimismo, Maylin De Gracia, asistente técnica del Colegio N.S. de Bethlem, subrayó que el compromiso será vital para obtener resultados y que el objetivo final es formar estudiantes que puedan representar a Panamá a nivel internacional en el futuro.

Gran Inauguración

La espera terminará este viernes 24 de abril a las 6:00 p.m. en el gimnasio de la USMA. El duelo inaugural será protagonizado por el Instituto José Dolores Moscote frente al Instituto Dr. Alfredo Cantón, quienes se enfrentarán tanto en la categoría masculina como en la femenina para dar el puntapié inicial al campeonato.

Para más información, la organización ha puesto a disposición su cuenta de Instagram @fut5alpa y el contacto directo vía WhatsApp al +507 6183-8390.

Con información del centro de prensa Fut5al 5