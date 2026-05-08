FUT5AL con 5 previa| El torneo intercolegial de futsal aumentará la intensidad en la jornada 3

Con las tablas de posiciones apretadas, se esperan partidos con resultados que pueden ser determinantes en la lucha por la clasificación a la siguiente etapa del certamen.

Panamá/La Jornada 3 de FUT5AL CON 5 promete una tarde cargada de intensidad, enfrentamientos directos y jugadores que llegan en gran momento tras las primeras dos fechas del campeonato. Con las tablas todavía muy apretadas, cada partido comienza a tomar un peso importante en la lucha por la clasificación.

En el FUT5AL Masculino, el Grupo A tendrá un duelo de alto impacto entre el Instituto José Dolores Moscote (Moscote) y Comercial. Ambos equipos llegan con tres puntos, pero con realidades distintas: Moscote viene de una importante remontada ante Remón Cantera liderada por David Arias, mientras que Comercial debutó dejando grandes sensaciones gracias a la espectacular actuación de Abraham Baptiste, autor de cuatro goles frente a Cantón. El encuentro podría convertirse en un duelo directo entre dos ofensivas que llegan inspiradas.

En el otro compromiso del grupo, Cantón buscará reencontrarse con la victoria cuando enfrente a Bethlem. El conjunto de Cantón ha demostrado capacidad ofensiva en sus dos presentaciones, impulsado principalmente por Jean Carlos García, figura clave en las primeras jornadas. Bethlem, por su parte, intentará recuperarse tras su debut ante Remón Cantera y sumar sus primeros puntos del torneo.

Remón Cantera y Artes y Oficios serán los equipos que descansarán esta jornada.

En el Grupo B, uno de los partidos más esperados será el choque entre Beckmann y Richard Neumann. Beckmann llega como líder invicto del grupo tras dos actuaciones contundentes y con Joshua Ortega atravesando un momento extraordinario, acumulando ocho goles en apenas dos partidos. Del otro lado, Richard Neumann intentará confirmar las buenas sensaciones que dejó en su debut goleando a San Lorenzo, con Jhomar Tejada como principal referencia ofensiva. El duelo enfrenta a dos de los ataques más explosivos del torneo hasta el momento.

La jornada masculina cerrará con San Lorenzo enfrentando a Naudeau. San Lorenzo buscará sumar sus primeros puntos luego de un inicio complicado, mientras que Naudeau intentará mantenerse en la pelea por la cima apoyado en el talento goleador de Martín Samudio, quien viene de marcar seis goles en su debut y posicionarse entre los máximos artilleros del campeonato.

En la rama femenina, el líder Beckmann tendrá otra prueba exigente frente a Moscote. Beckmann llega con paso perfecto y con Johani Montilla apareciendo en momentos decisivos, mientras que Moscote mostró carácter en su empate ante San Lorenzo gracias al doblete de Ismary Núñez.

Por su parte, Cantón y San Lorenzo protagonizarán un enfrentamiento importante en la lucha por mantenerse cerca del liderato. Cantón intentará apoyarse nuevamente en figuras como Jessica Rodríguez para volver a sumar de a tres, mientras que San Lorenzo buscará aprovechar el impulso anímico obtenido tras rescatar el empate en la fecha anterior.

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Tabla de posiciones — FUT5AL Femenino

Beckmann — 6 pts Cantón — 3 pts San Lorenzo — 1 pt Moscote — 1 pt

Tabla de posiciones — FUT5AL Masculino

Grupo A

Remón Cantera — 3 pts (2 PJ) Moscote — 3 pts (2 PJ) Comercial — 3 pts (1 PJ) Cantón — 3 pts (2 PJ) Bethlem — 0 pts (1 PJ)

Tabla de posiciones — FUT5AL Masculino

Beckmann — 6 pts (2 PJ) Richard Neumann — 3 pts (1 PJ) Naudeau — 3 pts (1 PJ) Artes y Oficios — 0 pts (2 PJ) San Lorenzo — 0 pts (2 PJ)

La Jornada 3 se disputará este sábado 9 de mayo en el Colegio Internacional de María Inmaculada, desde las 2:30 p.m.

Con información de centro de prensa Fut5al con 5.