FUT5AL define su fase crítica: Goleadas y clasificados sentencian la Jornada 5

En la categoría femenina, la intensidad estuvo a flor de piel.

Panamá/La Jornada 5 de FUT5AL ha dejado el escenario listo para las emociones de la fase eliminatoria en el campeonato masculino.

Caracterizada por actuaciones ofensivas contundentes y marcadores de amplio margen, esta fecha cerró oficialmente la etapa regular para los varones, mientras que en la rama femenina la tabla se aprieta peligrosamente a falta de una última jornada.

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Dominio absoluto en la rama masculina

El Richard Neumann, líder del Grupo B, ratificó su poderío con una victoria aplastante de 1-15 sobre el Instituto Fermín Naudeau. La exhibición dominante contó con las actuaciones estelares de Jhomar Tejada y Miguel Farley, quienes se adjudicaron cinco goles cada uno. Por otro lado, el equipo de Comercial cerró su participación con autoridad al golear 0-10 al Colegio de Bethlem, consolidando a Abraham Baptiste como referente ofensivo tras anotar seis tantos en el encuentro.

La jornada masculina también destacó el triunfo del Colegio Remón Cantera, que superó 2-6 al Cantón bajo el comando de Ednardo Espinosa, autor de cuatro dianas. Finalmente, la Academia Bilingüe de San Lorenzo selló su pase con una victoria de 3-0, sumando confianza para la siguiente etapa.

Tras estos resultados, los clasificados oficiales son:

Grupo A: Comercial, Moscote, Remón Cantera y Cantón.

Comercial, Moscote, Remón Cantera y Cantón. Grupo B: Richard Neumann, Beckmann, San Lorenzo y Naudeau.

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Suspenso en el torneo femenino

En la categoría femenina, la intensidad no fue menor. El Beckmann y el Cantón protagonizaron un duelo estratégico que terminó en un empate 1-1, con goles de Johani Montilla y Rouse Samaniego respectivamente. Sin embargo, el equipo de San Lorenzo se robó los reflectores al propinar una goleada de 9-0 al Moscote. En este encuentro, Yuliana Serrano y Alanys Iglesias lideraron el ataque con tres goles cada una, manteniendo a su equipo firme en la pelea por los primeros puestos.

Con la fase regular femenina a punto de culminar, se anticipa un cierre de alta intensidad para definir las posiciones finales de cara a los playoffs.

Con información del centro de prensa Fut5al 5.