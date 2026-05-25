Roland Garros 2026| Rafael Jódar se estrena victorioso, mientras Wawrinka se despide del torneo para siempre

Una jornada que mezcló un buen comienzo y una sentida despedida.

Francia/¿La primera de muchas en Roland Garros? Rafael Jódar, último exponente de la prolífica cantera española sobre tierra batida, logró la victoria en su bautismo este lunes en el Grand Slam francés, del que se despidió para siempre el suizo Stan Wawrinka.

Aún es muy pronto para vaticinar que Rafael Jódar será un digno sucesor de sus compatriotas Rafael Nadal (13 títulos en Roland Garros) y Carlos Alcaraz (2 títulos), pero de momento, al igual que sus dos ilustres referentes, ha ganado el primer partido de su carrera en el cuadro principal del torneo.

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- Elevadas temperaturas -

Y lo hizo con un expeditivo 6-1, 6-0 y 6-4 ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic. Ni las altas temperaturas de la catedral francesa del tenis frenaron al tenista madrileño de 19 años.

"Es verdad que las temperaturas son muy elevadas, pero no solo para mí sino para todos los jugadores, hay que intentar adaptarse bien, hidratarse bien, preparar el cuerpo para un partido largo y con temperaturas altas si juegas a mediodía", declaró Jódar en conferencia de prensa.

"Al final son condiciones que no puedes controlar, tienes que intentar aceptarlas y adaptarte de la mejor manera posible", explicó.

En segunda ronda, Jódar (N.29) se enfrentará al australiano James Duckworth (N.81).

Si Jódar está en los albores de su carrera, Wawrinka vive su ocaso a los 41 años. Este lunes se despidió del torneo que conquistó en 2015.

El suizo, uno de los dos campeones de Roland Garros en liza este año junto a Novak Djokovic, cayó ante el neerlandés Jesper de Jong (106º), por 6-3, 3-6, 6-3, 6-4.

Pese a una gran resistencia y al apoyo del público de la pista Simonne-Mathieu, a la que deleitó con su característico revés a una mano, su historia de 21 años en Roland Garros terminó con un globo de su rival.

- Homenaje -

"No tengo ganas de decirles adiós aquí (...) Ha sido excepcional poder vivir este momento en la pista", declaró el suizo, visiblemente emocionado, con una camiseta roja y blanca, lejos de la excentricidad del pantalón corto a cuadros que lo acompañó en su coronación hace once años.

La Federación difundió un video con un homenaje de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz.

También prosigue con buen pie la armada argentina. Francisco Cerúndolo (26º) hizo honor a su ranking al eliminar a Van de Zandschulp (55º) 6-3, 6-4, 6-7 (7/9), 6-4. Y Mariano Navone (38º) y Camilo Ugo Carabelli (59º) derrotaron en tres sets a dos estadounidenses, Jenson Brooksby (63º) y Emilio Nava (94º) respectivamente.

Peor resultó el día para el peruano Ignacio Buse (31º), que acusó el cansancio de su reciente título en el ATP 500 de Hamburgo y claudicó ante la mayor experiencia del ruso Andrey Rublev (13º), que venció 6-3, 6-7 (6/8), 6-3, 7-5.

Entre las jugadoras, Rybakina y Swiatek, 2ª y 3ª respectivamente de la clasificación mundial, sellaron por la vía rápida su pase a segunda ronda, lo que les evitó un desgaste extra bajo temperaturas superiores a los 32º.

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- Osorio avanza -

La kazaja se deshizo de la eslovena Veronika Erjavec (83ª) 6-2, 6-2 y la polaca hizo lo propio ante la australiana Emerson Jones (136ª) 6-1, 6-2.

"Estoy muy contenta por la manera en que jugué, fue un buen día", celebró Swiatek, cuatro veces campeona de Roland Garros a sus 24 años.

Swiatek, que disputa un Grand Slam por primera vez desde que se unió al exentrenador de Rafael Nadal, Francisco Roig, busca recuperar el trofeo que conquistó en Roland Garros durante tres años consecutivos entre 2022 y 2024, antes de caer ante Aryna Sabalenka en semifinales hace 12 meses.

Finalista en 2024, la italiana Jasmine Paolini (13ª) derrotó a la ucraniana Dayana Yastremska (45ª) en dos sets 7-5, 6-3.

Flamante campeona en Roma, Elina Svitolina (10ª) superó su primer escollo con alguna dificultad más: la pérdida en el primer set la obligó a exprimirse ante la húngara Anna Bondar (58ª), 3-6, 6-1, 7-6 (10/3).

La colombiana María Camila Osorio (86ª del mundo) dio una de las sorpresas del día al eliminar a la rusa Ekaterina Alexandrova (14ª) 6-2, 6-4. Su próxima rival será la kazaja Yúliya Putíntseva (76ª).

Y la mexicana Renata Zarazúa (74ª) no pudo con la también rusa Diana Shnaider (18º) 6-4, 6-1.