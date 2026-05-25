Mundial 2026 | Jorge Gutiérrez: Defensa internacional con palmarés en el fútbol panameño y venezolano

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Panamá/Jorge Gutiérrez, nacido el 1 de septiembre de 1998, es un futbolista que actualmente tiene 27 años. Se desempeña en la posición de defensa, específicamente como lateral izquierdo, siendo su pie dominante el izquierdo.

Con una altura de 1,71 m, Gutiérrez forma parte del Deportivo La Guaira, su club actual. Además de su trayectoria en clubes, ha representado a Panamá en 17 partidos internacionales, aunque sin goles registrados hasta el momento.

La carrera de Jorge Gutiérrez se ha destacado por importantes logros, acumulando cuatro campeonatos con el Tauro FC. Fue dos veces campeón del Torneo Apertura en las temporadas 2017-2018 y 2018-2019. A esto se suman dos títulos en el Torneo Clausura, obtenidos en las temporadas 2016-2017 y 2020-2021. Esta trayectoria lo posiciona como un jugador clave en los éxitos recientes del fútbol panameño y con experiencia internacional.

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Recorrido de Fichajes y Trayectoria Profesional:

El camino profesional de Jorge Gutiérrez ha estado marcado por movimientos estratégicos entre clubes de Panamá, España y Venezuela, reflejando su desarrollo y búsqueda de nuevas experiencias. Su carrera se ha gestado principalmente en el Tauro FC de Panamá, donde forjó gran parte de su palmarés y experiencia profesional.

Su primera experiencia internacional registrada se dio en la temporada 2020/2021, cuando fue cedido por el Tauro FC al UD Melilla en España a partir del 19 de agosto de 2020, un movimiento que le permitió probarse en el fútbol europeo. Tras esta cesión, regresó al Tauro FC el 30 de junio de 2021, momento en el que su valor de mercado se estimaba en 250 mil €.

Posteriormente, en la temporada 2022/2023, inició su relación con el fútbol venezolano al ser cedido nuevamente por el Tauro FC al Deportivo La Guaira a partir del 1 de enero de 2023. Esta cesión temporal concluyó el 31 de diciembre de 2024, con su valor ya incrementado a 325 mil €, retornando momentáneamente al Tauro FC. Sin embargo, la vinculación con el Deportivo La Guaira se consolidó poco después, ya que el 15 de enero de 2025, Jorge Gutiérrez fue transferido de forma permanente del Tauro FC al club venezolano por un coste de 60 mil €, manteniendo su valor de mercado en 750 mil €. Este último movimiento subraya su consolidación en el fútbol venezolano con el Deportivo La Guaira, donde actualmente milita.

Historial de Fichajes:

• Temporada: 24/25

◦ Fecha: 15/01/2025

◦ Último club: Tauro FC (Panamá)

◦ Nuevo club: Deportivo La Guaira (Venezuela)

◦ Valor: 325 mil €

◦ Coste: 60 mil €

• Temporada: 24/25

◦ Fecha: 31/12/2024

◦ Último club: Deportivo La Guaira (Venezuela)

◦ Nuevo club: Tauro FC (Panamá)

◦ Valor: 325 mil €

◦ Coste: Fin de cesión

• Temporada: 22/23

◦ Fecha: 01/01/2023

◦ Último club: Tauro FC (Panamá)

◦ Nuevo club: Deportivo La Guaira (Venezuela)

◦ Valor: 150 mil €

◦ Coste: Cesión

• Temporada: 20/21

◦ Fecha: 30/06/2021

◦ Último club: UD Melilla (España)

◦ Nuevo club: Tauro FC (Panamá)

◦ Valor: 250 mil €

◦ Coste: Fin de cesión

• Temporada: 20/21

◦ Fecha: 19/08/2020

◦ Último club: Tauro FC (Panamá)

◦ Nuevo club: UD Melilla (España)

◦ Valor: -

◦ Coste: Cesión.