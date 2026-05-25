Cinta Costera presenta deterioro entre maleza, basura y daños en instalaciones

Áreas verdes invadidas por maleza, fuentes fuera de servicio, basura acumulada y el emblemático reloj sin funcionar forman parte del panorama denunciado por usuarios de la Cinta Costera, mientras sigue pendiente el refrendo del millonario contrato de mantenimiento.

Uno de los elementos más reconocidos de la Cinta Costera, el reloj ubicado en el área recreativa, ya no marca la hora. Pero el desperfecto parece reflejar una situación más amplia: herbazales crecidos, basura acumulada, fuentes dañadas y espacios deteriorados en uno de los principales puntos turísticos y recreativos de la ciudad.

Durante un recorrido realizado por TVN Noticias, se observaron áreas verdes cubiertas de maleza, tinacos de basura llenos y estructuras que muestran señales de abandono.

Usuarios que frecuentan el sitio para hacer ejercicio, caminar o compartir en familia cuestionaron la falta de mantenimiento.

“Está súper llena de hierba, monte, hay muy poca seguridad. Le hago un llamado a las autoridades para que atiendan esto”, expresó una usuaria.

Otros visitantes señalaron que el deterioro no es reciente.

“Hace como un mes que está así. Normalmente siempre está limpio; es la primera vez que lo veo tan descuidado”, indicó otro ciudadano.

Baños cerrados y juegos infantiles deteriorados

Entre las principales quejas también aparece la falta de acceso a los baños públicos, situación que afecta tanto a residentes como a turistas.

Algunos usuarios relataron haber visto visitantes extranjeros buscando sanitarios sin éxito, mientras que durante la inspección también se observó el estado de deterioro del área infantil, e incluso personas utilizando algunos espacios como sitio para dormir.

La basura acumulada en distintos puntos también abrió el debate sobre la responsabilidad ciudadana.

“Hay personas que comen aquí y dejan todo tirado. Es un lugar bonito, es para todos y deberíamos cuidarlo”, comentó una visitante.

Contrato por $25 millones sigue pendiente

TVN Noticias intentó obtener una reacción del Ministerio de Obras Públicas (MOP), entidad encargada del mantenimiento de la Cinta Costera, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

Recientemente, el MOP adjudicó el contrato para el mantenimiento de la Cinta Costera y la Calzada de Amador por 25 millones de dólares, aunque el proceso todavía espera el refrendo de la Contraloría General.

Mientras ese trámite avanza, uno de los espacios públicos más emblemáticos y visitados del país continúa mostrando señales visibles de deterioro.

Información de Jessica Román.