Servicio de energía eléctrica se reestablece tras apagón que afectó varios sectores de Panamá y Colón

La incidencia en el sistema eléctrico afectó sectores de Chilibre, Cáceres y la provincia de Colón. El Metro de Panamá confirmó una interrupción temporal del servicio por una falla externa en el suministro de energía.

Una incidencia en el sistema eléctrico registrada la tarde de este lunes provocó interrupciones del servicio en Colón, Chilibre, Cáceres, Calzada Larga, Centro Bancario, La Locería, Marañón, Justo Arosemena y San Francisco, según informó la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa).

El evento ocurrió aproximadamente a las 4:20 p.m., mientras que la recuperación total del sistema se alcanzó cerca de las 7:20 p.m., luego de varias horas de trabajos técnicos y maniobras operativas.

De acuerdo con Etesa, la incidencia se originó preliminarmente en una línea de transmisión de 115 kilovoltios, encargada de suministrar energía hacia la provincia de Colón y otros sectores de la ciudad capital.

Las primeras evaluaciones apuntan a que el evento podría estar relacionado con las condiciones climáticas adversas registradas en el área, aunque las causas continúan bajo investigación.

Durante la emergencia, la empresa desplegó personal especializado para acelerar la recuperación del sistema. Sin embargo, las lluvias y otras condiciones meteorológicas dificultaron parcialmente las labores.

El Idaan informó a través de la red social X que, debido a la incidencia, las plantas potabilizadoras Federico Guardia Conte de Chilibre, Sabanitas y Gatún quedaron temporalmente fuera de operaciones.

Esto provocó irregularidades en el suministro de agua potable tanto en sectores de la capital como en San Miguelito.

El Metro de Panamá también reportó afectaciones. Las líneas 1 y 2 suspendieron operaciones durante aproximadamente 10 minutos por una falla externa en el suministro eléctrico, aunque posteriormente el servicio fue restablecido.

Los usuarios contaron a TVN Noticias que la mayor afectación fue la inoperancia de las escaleras eléctricas, además de la falta de aire acondicionado.

Durante las horas de la incidencia, usuarios en distintos puntos de la ciudad reportaron falta de energía eléctrica, mientras conductores alertaban sobre semáforos fuera de servicio, lo que generó complicaciones en la movilidad.

También se registraron reportes ciudadanos por interrupciones en el abastecimiento de agua, situación ligada a la salida temporal de las potabilizadoras.

Inicialmente, pasadas las 6:30 p.m., Etesa había informado la recuperación del servicio en Colón, La Locería y San Francisco. Cerca de una hora después, el sistema quedó restablecido al 100%.