¿Buscas ahorrar? Agroferias del IMA llegan este martes a distintos puntos
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este martes 26 de mayo, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
MARTES 26 DE MAYO
📍Panamá Oeste
• Cancha de baloncesto de Villa Carmen, en el distrito de Capira
📍Chiriquí
• Cancha Comunal de San Pablo Viejo, en el distrito de David
📍Panamá Este
• Catrigandi y Hihueronal cabecera, en Tortí, distrito de Chepo
📍Coclé
• Junta Comunal de El Retiro, en el distrito de Antón
📍Panamá
• Comunidad de Kuna Nega, corregimiento de Ancón
• Cancha de Los Libertadores, corregimiento de Betania
📍Colón
• A un costado de la Junta Comunal de Escobal, distrito de Chagres
📍Herrera
• Cancha Municipal de Pesé Cabecera, distrito de Pesé
📍Veraguas
• Casa Comunal de El Rincón, distrito de Las Palmas
• Parque principal de La Soledad, en Rodrigo Luque, distrito de Santiago