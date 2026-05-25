¿Buscas ahorrar? Agroferias del IMA llegan este martes a distintos puntos

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este martes 26 de mayo, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

MARTES 26 DE MAYO

📍Panamá Oeste

• Cancha de baloncesto de Villa Carmen, en el distrito de Capira

📍Chiriquí

• Cancha Comunal de San Pablo Viejo, en el distrito de David

📍Panamá Este

• Catrigandi y Hihueronal cabecera, en Tortí, distrito de Chepo

📍Coclé

• Junta Comunal de El Retiro, en el distrito de Antón

📍Panamá

• Comunidad de Kuna Nega, corregimiento de Ancón

• Cancha de Los Libertadores, corregimiento de Betania

📍Colón

• A un costado de la Junta Comunal de Escobal, distrito de Chagres

📍Herrera

• Cancha Municipal de Pesé Cabecera, distrito de Pesé

📍Veraguas

• Casa Comunal de El Rincón, distrito de Las Palmas

• Parque principal de La Soledad, en Rodrigo Luque, distrito de Santiago