Hallan cuerpo calcinado dentro de residencia incendiada en Rana de Oro

La alerta inicial fue por el incendio de una vivienda casi abandonada en el sector de Altos de San José, en Rana de Oro. Al llegar al lugar, unidades policiales encontraron un cuerpo completamente calcinado.

Un cuerpo totalmente calcinado fue encontrado la mañana de este lunes dentro de una residencia casi abandonada ubicada en Altos de San José, sector de Rana de Oro, corregimiento de Pedregal, luego de que vecinos alertaran sobre un incendio en el inmueble.

La llamada a la Policía Nacional se produjo inicialmente por el fuego que consumía la estructura. Sin embargo, al llegar al sitio, las unidades descubrieron que entre llantas y otros escombros incendiados se encontraba el cadáver.

El hallazgo activó la presencia de agentes de la Policía Nacional y de la Ministerio Público, que iniciaron las diligencias de investigación y el levantamiento de indicios en el área.

Fuentes en el lugar indicaron que, a poca distancia de la vivienda, también fue ubicado un vehículo abandonado, el cual ahora forma parte de las líneas investigativas.

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De acuerdo con reportes extraoficiales recopilados en el sitio, el automóvil habría permanecido durante el fin de semana en el área y presuntamente había sido visto circulando por sectores de San José y Rana de Oro, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Autoridades mantienen abiertas varias hipótesis

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni las posibles causas de la muerte.

Tampoco se ha confirmado si el incendio ocurrió antes o después del fallecimiento, ni si existe relación directa entre el cuerpo hallado y el vehículo localizado en las cercanías.

Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del hecho.

Información de Luis Jiménez