Mundial 2026 | Andrés Andrade: el defensa zurdo que Panamá exportó al Viejo Continente

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Panamá/Andrés Andrade (27 años), defensa central zurdo de 1.87 m de altura, se ha consolidado como uno de los referentes defensivos panameños en Europa.

Con 47 partidos internacionales y 1 gol con la selección de Panamá, su juego aéreo, salida limpia con el pie izquierdo y liderazgo en la zaga lo han llevado a destacar en ligas como la Bundesliga 2 (Alemania) y la Bundesliga austriaca.

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Actualmente milita en el LASK, club que lo repatrió en 2023 tras su paso por el Armenia Bielefeld, donde demostró versatilidad para jugar también como lateral.

Su carrera es reflejo de una adaptación constante: desde sus inicios en las canteras de Toluca (México) y Querétaro, hasta su explosión en Austria con el Juniors OÖ y posterior consolidación en el LASK.

El valor en el mercado del panameño está en 2 millones de euros, según Transfermarkt. Andrade combina experiencia en competiciones europeas con el sello característico de los defensas panameños: fortaleza física y entrega sin límites.

Historial de Fichajes de Andrés Andrade

Trayectoria Club por Club

2023/Actualidad: Regreso al LASK (Austria)

Fecha: 1 de julio de 2023

1 de julio de 2023 Traspaso: Desde el Armenia Bielefeld (Alemania)

Desde el Valor de mercado: 1.00 millón €

1.00 millón € Coste: 500 mil €

500 mil € Detalle: El LASK ejerció su opción de recompra tras su cesión en Alemania, consolidándolo como pieza clave en defensa.

2022/23: Salto a la Bundesliga 2 (Alemania)

Fecha: 1 de julio de 2022

1 de julio de 2022 Traspaso: Desde el LASK (Austria) al Armenia Bielefeld

Desde el al Valor de mercado: 2.00 millones €

2.00 millones € Coste: 1.25 millones €

1.25 millones € Detalle: Primer experiencia en el fútbol alemán, donde disputó 28 partidos como central titular.

2021/22: Cesión al Armenia Bielefeld

Fecha: 31 de agosto de 2021

31 de agosto de 2021 Traspaso: Cesión desde el LASK con opción de compra

Cesión desde el con opción de compra Valor de mercado: 1.50 millones €

1.50 millones € Detalle: Brilló en la Bundesliga 2, lo que motivó su fichaje definitivo en 2022.

2020/21: Consolidación en el LASK

Fecha: 1 de julio de 2020

1 de julio de 2020 Traspaso: Desde el Juniors OÖ (Austria)

Desde el Valor de mercado: 250 mil €

250 mil € Detalle: Debut en la Bundesliga austriaca, destacando por su solidez defensiva.

2018/19: Inicios en Europa (Austria)

Fecha: 1 de julio de 2018

1 de julio de 2018 Traspaso: Desde el Querétaro II (México) al Juniors OÖ

Desde el al Detalle: Primer contrato profesional en Europa, en la segunda división austriaca.

2017/18: Formación en México

Fecha: 1 de enero de 2018

1 de enero de 2018 Traspaso: Desde el Toluca U20 al Querétaro II

Desde el al Detalle: Continuó su desarrollo en las ligas juveniles mexicanas.

2017: Inicios en el Toluca

Fecha: 6 de septiembre de 2017

6 de septiembre de 2017 Traspaso: Desde el San Francisco (Panamá) al Toluca U20

Desde el al Detalle: Primer salto internacional tras formarse en Panamá.

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