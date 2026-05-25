Mundial 2026 | José Córdoba: El defensa panameño que destaca en el Norwich City, perfil y trayectoria

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Panamá/José Córdoba es un defensa panameño que ha ido consolidándose en el fútbol europeo tras comenzar su carrera en el Club Atlético Independiente de Panamá.

Con 1,85 m de altura y un perfil físico dominante, destaca por su juego aéreo, anticipación y salida de balón con el pie izquierdo. Tras triunfar en el Levski Sofia (Bulgaria), dio el salto a la EFL Championship en 2024 fichando por el Norwich City, donde busca convertirse en un referente defensivo.

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📌 Datos Clave

Nombre completo : José Córdoba

: José Córdoba Fecha de nacimiento : 3 de junio de 2001 (24 años)

: (24 años) Nacionalidad : Panameña

: Panameña Altura : 1,85 m

: Pie predominante : Izquierdo

: Posición : Defensa central

: Club actual : Norwich City (Inglaterra)

: Valor de mercado : 4,5 millones € (Transfermarkt)

: (Transfermarkt) Partidos internacionales: 30 con Panamá

⚡ Trayectoria: De Panamá a Europa

🔹 Inicios en Panamá: Formado en las categorías inferiores del CA Independiente, debutó con el primer equipo y ganó la Liga Panameña.

🔹 Primer salto a Europa: En 2020 llegó cedido al Celta Juvenil A (España), pero fue en Bulgaria donde explotó.

🔹 Consolidación en el Levski Sofia (2021-2024):

Fichado por 110 mil € , se convirtió en titular indiscutible.

, se convirtió en titular indiscutible. Campeón de la Copa de Bulgaria (2022/23) .

. Llamó la atención de equipos de Liga Championship.

🔹 Salto a Inglaterra (2024):

Norwich City pagó 3,65 M€ por su fichaje.

pagó por su fichaje. Proyecto clave para el ascenso a la Premier League.

🏆 Palmarés

Copa de Bulgaria (2022/23) – Levski Sofia

– Levski Sofia Liga Panameña – Club Atlético Independiente

🔍 Estilo de Juego

✅ Físico potente (dominio en duelos aéreos).

✅ Salida limpia de balón (buen primer pase).

✅ Marcaje sólido y anticipación.

✅ Versatilidad: Puede jugar en defensa de 3 o 4.

🚀 Proyección y Futuro

Con 24 años, Córdoba tiene margen para crecer en el Norwich City. Si se adapta bien al fútbol inglés, podría dar el salto a una liga Top 5 o consolidarse como líder defensivo de Panamá.

¿Su gran objetivo? Luchar por el ascenso a la Premier League y ser figura en la Selección Panameña.