Mundial 2026 | José Córdoba: El defensa panameño que destaca en el Norwich City, perfil y trayectoria

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José Córdoba defensor panameño que juega con el Norwich City / Foto: Norwich City

Panamá/José Córdoba es un defensa panameño que ha ido consolidándose en el fútbol europeo tras comenzar su carrera en el Club Atlético Independiente de Panamá.

Con 1,85 m de altura y un perfil físico dominante, destaca por su juego aéreo, anticipación y salida de balón con el pie izquierdo. Tras triunfar en el Levski Sofia (Bulgaria), dio el salto a la EFL Championship en 2024 fichando por el Norwich City, donde busca convertirse en un referente defensivo.

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📌 Datos Clave

  • Nombre completo: José Córdoba
  • Fecha de nacimiento: 3 de junio de 2001 (24 años)
  • Nacionalidad: Panameña
  • Altura: 1,85 m
  • Pie predominante: Izquierdo
  • Posición: Defensa central
  • Club actual: Norwich City (Inglaterra)
  • Valor de mercado: 4,5 millones € (Transfermarkt)
  • Partidos internacionales: 30 con Panamá

⚡ Trayectoria: De Panamá a Europa

🔹 Inicios en Panamá: Formado en las categorías inferiores del CA Independiente, debutó con el primer equipo y ganó la Liga Panameña.

🔹 Primer salto a Europa: En 2020 llegó cedido al Celta Juvenil A (España), pero fue en Bulgaria donde explotó.

🔹 Consolidación en el Levski Sofia (2021-2024):

  • Fichado por 110 mil €, se convirtió en titular indiscutible.
  • Campeón de la Copa de Bulgaria (2022/23).
  • Llamó la atención de equipos de Liga Championship.

🔹 Salto a Inglaterra (2024):

  • Norwich City pagó 3,65 M€ por su fichaje.
  • Proyecto clave para el ascenso a la Premier League.

🏆 Palmarés

  • Copa de Bulgaria (2022/23) – Levski Sofia
  • Liga Panameña – Club Atlético Independiente

🔍 Estilo de Juego

Físico potente (dominio en duelos aéreos).

Salida limpia de balón (buen primer pase).

Marcaje sólido y anticipación.

Versatilidad: Puede jugar en defensa de 3 o 4.

🚀 Proyección y Futuro

Con 24 años, Córdoba tiene margen para crecer en el Norwich City. Si se adapta bien al fútbol inglés, podría dar el salto a una liga Top 5 o consolidarse como líder defensivo de Panamá.

¿Su gran objetivo? Luchar por el ascenso a la Premier League y ser figura en la Selección Panameña.

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