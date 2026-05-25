Mundial 2026 | José Córdoba: El defensa panameño que destaca en el Norwich City, perfil y trayectoria
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Panamá/José Córdoba es un defensa panameño que ha ido consolidándose en el fútbol europeo tras comenzar su carrera en el Club Atlético Independiente de Panamá.
Con 1,85 m de altura y un perfil físico dominante, destaca por su juego aéreo, anticipación y salida de balón con el pie izquierdo. Tras triunfar en el Levski Sofia (Bulgaria), dio el salto a la EFL Championship en 2024 fichando por el Norwich City, donde busca convertirse en un referente defensivo.
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📌 Datos Clave
- Nombre completo: José Córdoba
- Fecha de nacimiento: 3 de junio de 2001 (24 años)
- Nacionalidad: Panameña
- Altura: 1,85 m
- Pie predominante: Izquierdo
- Posición: Defensa central
- Club actual: Norwich City (Inglaterra)
- Valor de mercado: 4,5 millones € (Transfermarkt)
- Partidos internacionales: 30 con Panamá
⚡ Trayectoria: De Panamá a Europa
🔹 Inicios en Panamá: Formado en las categorías inferiores del CA Independiente, debutó con el primer equipo y ganó la Liga Panameña.
🔹 Primer salto a Europa: En 2020 llegó cedido al Celta Juvenil A (España), pero fue en Bulgaria donde explotó.
🔹 Consolidación en el Levski Sofia (2021-2024):
- Fichado por 110 mil €, se convirtió en titular indiscutible.
- Campeón de la Copa de Bulgaria (2022/23).
- Llamó la atención de equipos de Liga Championship.
🔹 Salto a Inglaterra (2024):
- Norwich City pagó 3,65 M€ por su fichaje.
- Proyecto clave para el ascenso a la Premier League.
🏆 Palmarés
- Copa de Bulgaria (2022/23) – Levski Sofia
- Liga Panameña – Club Atlético Independiente
🔍 Estilo de Juego
✅ Físico potente (dominio en duelos aéreos).
✅ Salida limpia de balón (buen primer pase).
✅ Marcaje sólido y anticipación.
✅ Versatilidad: Puede jugar en defensa de 3 o 4.
🚀 Proyección y Futuro
Con 24 años, Córdoba tiene margen para crecer en el Norwich City. Si se adapta bien al fútbol inglés, podría dar el salto a una liga Top 5 o consolidarse como líder defensivo de Panamá.
¿Su gran objetivo? Luchar por el ascenso a la Premier League y ser figura en la Selección Panameña.