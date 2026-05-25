Grupo Rey impulsa una nueva generación de liderazgo ambiental a través de la Competencia Intercolegial de Reciclaje

Como parte de su campaña Piensa en Panamá, la compañía respaldó al Centro Educativo Leopoldo Castillo en distintas jornadas de educación ambiental que impactaron a más de 920 estudiantes.

La Chorrera/Grupo Rey reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la educación ambiental a través de su participación en la Competencia Intercolegial de Reciclaje, iniciativa que fomenta hábitos responsables y conciencia ecológica en estudiantes panameños mediante experiencias dinámicas y participativas.

Como parte de su campaña Piensa en Panamá, la empresa acompañó al Centro Educativo Leopoldo Castillo en jornadas de sensibilización ambiental que beneficiaron a más de 920 estudiantes.

La iniciativa, desarrollada junto al programa En Ambiente de TVN Media, busca fortalecer desde las aulas una cultura de reciclaje y responsabilidad compartida.

Actualmente, Grupo Rey cuenta con más de 18 mil paneles solares instalados y procesó 3,580 toneladas de residuos durante 2025, impulsando la economía circular y la reducción del impacto ambiental.