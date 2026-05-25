Grupo Rey impulsa una nueva generación de liderazgo ambiental a través de la Competencia Intercolegial de Reciclaje

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Como parte de su campaña Piensa en Panamá, la compañía respaldó al Centro Educativo Leopoldo Castillo en distintas jornadas de educación ambiental que impactaron a más de 920 estudiantes.

Esta iniciativa, promueve desde las aulas valores relacionados con el reciclaje / TVN Digital
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25 de mayo 2026 - 17:06

La Chorrera/Grupo Rey reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la educación ambiental a través de su participación en la Competencia Intercolegial de Reciclaje, iniciativa que fomenta hábitos responsables y conciencia ecológica en estudiantes panameños mediante experiencias dinámicas y participativas.

En materia de sostenibilidad, Grupo Rey mantiene más de 18 mil paneles solares en funcionamiento y durante 2025 logró procesar 3,580 toneladas de residuos
En materia de sostenibilidad, Grupo Rey mantiene más de 18 mil paneles solares en funcionamiento y durante 2025 logró procesar 3,580 toneladas de residuos / TVN Digital

Como parte de su campaña Piensa en Panamá, la empresa acompañó al Centro Educativo Leopoldo Castillo en jornadas de sensibilización ambiental que beneficiaron a más de 920 estudiantes.

Esta acción, desarrollada en conjunto con TVN Media y su programa En Ambiente
Esta acción, desarrollada en conjunto con TVN Media y su programa En Ambiente / TVN Digital

La iniciativa, desarrollada junto al programa En Ambiente de TVN Media, busca fortalecer desde las aulas una cultura de reciclaje y responsabilidad compartida.

Grupo Rey continúa fortaleciendo su apuesta por la sostenibilidad y la formación ambiental
Grupo Rey continúa fortaleciendo su apuesta por la sostenibilidad y la formación ambiental / TVN Digital

Actualmente, Grupo Rey cuenta con más de 18 mil paneles solares instalados y procesó 3,580 toneladas de residuos durante 2025, impulsando la economía circular y la reducción del impacto ambiental.

Competencia Intercolegial Mi Ambiente
Competencia Intercolegial Mi Ambiente / TVN Digital

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