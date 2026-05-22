Telered impulsa la sostenibilidad y la educación ambiental en lanzamiento de Competencia Intercolegial de Reciclaje

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La actividad reunió a estudiantes, docentes y miembros de la comunidad educativa en una jornada orientada a crear conciencia sobre la importancia del reciclaje, la correcta gestión de los residuos, la clasificación de materiales reutilizables y el uso responsable de los recursos.

Desde su programa de Responsabilidad Social Empresarial, Telered continúa apoyando este tipo de proyectos como una manera de acercarse a las nuevas generaciones / TVN Digital
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22 de mayo 2026 - 11:37

Ciudad de Panamá, Panamá/Como parte de su compromiso con la sostenibilidad, la educación y el desarrollo de las comunidades, Telered participó como patrocinador de la Escuela Victoria D’Spinay, en La Chorrera, de la Competencia Intercolegial de Reciclaje.

Con este respaldo, TELERED reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible
Con este respaldo, TELERED reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible / TVN Digital

Durante la jornada, estudiantes, docentes y miembros de la comunidad educativa participaron en actividades de sensibilización sobre reciclaje, manejo adecuado de residuos, separación de materiales reciclables y uso responsable de los recursos.

La iniciativa busca fomentar hábitos ambientales más responsables
La iniciativa busca fomentar hábitos ambientales más responsables / TVN Digital

La iniciativa busca promover una cultura ambiental más consciente mediante una dinámica educativa y participativa de recolección y disposición adecuada de materiales reciclables.

La Competencia Intercolegial de Reciclaje tiene como propósito incentivar una cultura ambiental más consciente
La Competencia Intercolegial de Reciclaje tiene como propósito incentivar una cultura ambiental más consciente / TVN Digital

Desde su área de Responsabilidad Social Empresarial, Telered impulsa estos proyectos como una oportunidad para conectar con las nuevas generaciones, brindarles herramientas prácticas y reforzar el valor del ahorro financiero y ambiental. Con este apoyo, la empresa fortalece su estrategia de sostenibilidad y contribuye a un Panamá más verde.

¡Equipo Telered! Apoyando las acciones con causa
¡Equipo Telered! Apoyando las acciones con causa / TVN Digital

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