Telered impulsa la sostenibilidad y la educación ambiental en lanzamiento de Competencia Intercolegial de Reciclaje

La actividad reunió a estudiantes, docentes y miembros de la comunidad educativa en una jornada orientada a crear conciencia sobre la importancia del reciclaje, la correcta gestión de los residuos, la clasificación de materiales reutilizables y el uso responsable de los recursos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Como parte de su compromiso con la sostenibilidad, la educación y el desarrollo de las comunidades, Telered participó como patrocinador de la Escuela Victoria D’Spinay, en La Chorrera, de la Competencia Intercolegial de Reciclaje.

Durante la jornada, estudiantes, docentes y miembros de la comunidad educativa participaron en actividades de sensibilización sobre reciclaje, manejo adecuado de residuos, separación de materiales reciclables y uso responsable de los recursos.

La iniciativa busca promover una cultura ambiental más consciente mediante una dinámica educativa y participativa de recolección y disposición adecuada de materiales reciclables.

Desde su área de Responsabilidad Social Empresarial, Telered impulsa estos proyectos como una oportunidad para conectar con las nuevas generaciones, brindarles herramientas prácticas y reforzar el valor del ahorro financiero y ambiental. Con este apoyo, la empresa fortalece su estrategia de sostenibilidad y contribuye a un Panamá más verde.