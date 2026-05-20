Regresa MOVE ON 2026 apostando por la inteligencia artificial, el liderazgo y la conectividad

Move On promete ser una experiencia única para descubrir cómo convertir la velocidad tecnológica en una ventaja estratégica real para el mundo digitalizado de hoy.

Ciudad de Panamá, Panamá/La autopista digital es hoy una realidad ineludible. En una coyuntura que exige la adopción inmediata de tecnología e Inteligencia Artificial (IA) para mantener la competitividad, Cable & Wireless Business anuncia la novena edición de Move On. Bajo el lema “Donde la tecnología convierte la velocidad en una ventaja”, la cita tecnológica es este jueves 21 de mayo en el Megápolis Convention Center.

Move On se consolida como el epicentro tecnológico para empresarios, profesionales y visionarios de diversos sectores. El evento contará con una zona de exhibición con más de 30 stands con demostraciones exclusivas de las principales marcas del mercado, además de salas de asesoría personalizada lideradas por ingenieros y arquitectos de soluciones IT.

En esta edición destacarán las herramientas en transformación digital e IA que están potenciando a los países y del cual Panamá no escapa, como un modelo de referencia tecnológica para la región y profundizará en los pilares del liderazgo ante la inteligencia artificial y la toma de decisiones que conlleva el ser humano en esta ecuación de progreso y avances.

Con un enfoque renovado, Cable & Wireless Business y +Móvil presentarán las tendencias que están redefiniendo la operatividad empresarial. La jornada contará con la participación de destacados líderes locales, encabezados por Rocío Lorenzo, Presidenta Ejecutiva y Gerente General de Cable & Wireless Panamá, y Leonardo Wizenberg, Director de Negocios Corporativos B2B. Ambos compartirán cómo la IA, la automatización, el cloud y la ciberseguridad son pilares críticos para el liderazgo y la toma de decisiones en la actual era de conectividad.

El ciclo de conferencias contará con una robusta participación de expositores internacionales y locales, entre los que destacan: Andrea Iorio, experto global en IA y liderazgo, autor del best seller “Between You and AI”; Mary Quintero, fundadora y Directora Ejecutiva de Undercover Boots Panamá; Daniel Oscar Reggiani, especialista técnico de Hitachi Vantara; Alberto Ricord, Gerente Regional de Trend AI; Gonzalo Nina Mamani y Juan Pablo Pardo, Consultores de Ethical Hacking y André Moreno, Ingeniero de Sistemas de Consultoría en la Nube de Fortinet Inc. Entre otros visionarios de la industria.

Estos expertos abordarán cómo la integración de la Inteligencia Artificial, la seguridad digital, la conectividad y las soluciones en la nube están revolucionando la velocidad de los negocios desde una perspectiva de innovación y vanguardia.

Move On promete ser una experiencia única para descubrir cómo convertir la velocidad tecnológica en una ventaja estratégica real para el mundo digitalizado de hoy.

Las inscripciones para participar del evento, a través de www.cwmoveon.com