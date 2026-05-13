Nestlé y el Despacho de la Primera Dama refuerzan su compromiso con el bienestar animal a través de Misión Patitas

La colaboración entre Nestlé y Misión Patitas, enfocada en jornadas de esterilización que inició el año pasado con el respaldo de Cat Chow, se fortalece con la incorporación de Dog Chow. Asimismo, se amplía con el patrocinio de jornadas de adopción de la mano de Pro Plan, en alianza con la Asociación Pro Obras de Beneficencia (APROB), extendiendo el alcance e impacto del programa a nivel nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/Nestlé, a través de Purina y su programa Purina Cuida, refuerza su compromiso con el bienestar animal y la sociedad mediante una alianza estratégica con el Despacho de la Primera Dama de la República y su iniciativa Misión Patitas.

A través de esta colaboración, se busca generar un impacto tangible en el país mediante el control responsable de la población de mascotas a través de jornadas de esterilización, la promoción de la adopción responsable y el fortalecimiento del vínculo entre las personas y sus mascotas.

Esta colaboración entre Nestlé y el programa Misión Patitas inició el año pasado con el respaldo de Cat Chow en las jornadas de esterilización masivas, y se fortalece ahora con la incorporación de Dog Chow. Asimismo, se amplía con el patrocinio de jornadas de adopción de la mano de Pro Plan, consolidando el compromiso de Purina como aliado estratégico del bienestar animal en el país. A la fecha, la alianza suma más de un año de trabajo conjunto y ha beneficiado a más de 16,000 mascotas en Panamá.

“Esta alianza con Nestlé es fundamental para Misión Patitas. Gracias a este trabajo conjunto, ya hemos impactado a más de 16,000 mascotas, y hoy, sumando el esfuerzo que venimos impulsando desde el Despacho, superamos las 26,000 esterilizaciones en todo el país. Eso se traduce en menos abandono, menos sufrimiento y comunidades más responsables.”, mencionó la Primera Dama de la República, Maricel Cohen de Mulino.

El convenio contempla el patrocinio de jornadas de esterilización a nivel nacional, en las que cada mascota recibe un kit de alimentación de Dog Chow o Cat Chow. Asimismo, incluye el patrocinio de jornadas de adopción que se realizan cada dos semanas en el Adoptabox del Parque Omar, espacio desarrollado por el programa Misión Patitas, donde cada mascota adoptada recibe un kit de alimentación de Pro Plan. Todos los kits incluyen alimento seco, húmedo y material educativo, diseñados para apoyar su recuperación o transición al nuevo hogar, y orientar a las familias sobre cuidados y tenencia responsable.

Además, Nestlé participará activamente en estas jornadas con espacios educativos liderados por Purina, en los que se brindará información sobre bienestar animal, nutrición balanceada y prevención, reforzando el rol de la alimentación como pilar fundamental para una mejor calidad de vida de las mascotas.

“La evolución del convenio con Misión Patitas, que hoy integra a Dog Chow, Cat Chow y Pro Plan, reafirma el compromiso de Purina con el bienestar animal. Creemos que una nutrición adecuada, acompañada de educación, prevención y adopción responsable, tiene el poder de transformar vidas y generar un impacto positivo y sostenible en las comunidades donde estamos presentes.”, señaló María Isabel Ribeiro, directora de Purina para Centroamérica y el Caribe.

Con esta alianza, Nestlé, a través de Purina, reafirma su compromiso con la creación de valor compartido, impulsando iniciativas que generan impacto positivo en la comunidad, promueven la sostenibilidad y fortalecen el vínculo entre las personas y sus mascotas.

Para conocer el calendario y la información de las jornadas de esterilización y adopción responsable puede seguir las cuentas de Instagram de @misionpatitaspty.