Productores agropecuarios piden mantener controles sanitarios en importaciones desde Costa Rica

Durante un encuentro del sector, representantes agropecuarios manifestaron su respaldo a la postura asumida por el Gobierno panameño frente a las diferencias comerciales con el país vecino, especialmente en torno a los controles sanitarios y fitosanitarios aplicados a productos de origen animal y vegetal.

Chiriquí/Productores agropecuarios de la provincia de Chiriquí se declararon en estado de alerta ante la situación comercial y sanitaria que mantiene Panamá con Costa Rica, al considerar que están en juego la seguridad alimentaria, la soberanía nacional y el patrimonio fito y zoosanitario del país.

Durante un encuentro del sector, representantes agropecuarios manifestaron su respaldo a la postura asumida por el Gobierno panameño frente a las diferencias comerciales con el país vecino, especialmente en torno a los controles sanitarios y fitosanitarios aplicados a productos de origen animal y vegetal.

Los productores señalaron que, aunque ya existe un pronunciamiento de un comité arbitral internacional relacionado con el conflicto, aún permanece vigente un proceso de apelación, por lo que consideran que Panamá debe esperar una decisión definitiva antes de adoptar nuevas medidas.

También sostuvieron que uno de los principios fundamentales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) es precisamente el respeto a las medidas sanitarias establecidas por cada nación para proteger su producción y garantizar la inocuidad de los alimentos.

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Los productores señalaron que Costa Rica debe cumplir con todas las certificaciones y requisitos exigidos por Panamá antes de exportar determinados productos al mercado nacional. A pesar de las diferencias, el sector agropecuario afirmó que mantiene disposición al diálogo y apostó por alcanzar acuerdos que permitan fortalecer un comercio bilateral equilibrado entre ambos países.

Asimismo, denunciaron que Panamá lleva más de una década sin poder exportar carne de manera legal hacia Costa Rica, situación que, según indicaron, ha favorecido el contrabando de ganado y productos cárnicos en la zona fronteriza.

“Cuando se cierran mercados de forma prolongada, terminan generándose exportaciones ilegales no documentadas y eso afecta tanto a productores como a las autoridades sanitarias”, advirtieron.

Los representantes agropecuarios reiteraron que el principal objetivo es preservar la seguridad alimentaria del país y proteger el patrimonio fito y zoosanitario panameño, mientras se desarrollan las conversaciones y procesos internacionales correspondientes.

Con información de Demetrio Ábrego