Brad Pitt: su hija Zahara Jolie celebra su graduación universitaria sin su padre

La joven recibió su diploma en Psicología el pasado 17 de mayo rodeada del respaldo de Angelina Jolie y varios de sus hermanos, mientras la ausencia del actor hollywoodense no pasó desapercibida durante la ceremonia.

La graduación de Zahara Jolie en Spelman College se convirtió en uno de los temas más comentados en medios de entretenimiento de Estados Unidos debido a un detalle que volvió a poner en evidencia el distanciamiento familiar con Brad Pitt.

El evento académico, celebrado en el prestigioso Spelman College de Atlanta, marcó un momento importante en la vida de Zahara, quien a sus 21 años culminó una de las etapas más relevantes de su formación universitaria. Sin embargo, más allá de los aplausos y celebraciones, la atención pública se centró en la manera en que la hija de la expareja volvió a identificarse únicamente con el apellido Jolie.

Aunque el programa oficial del acto académico incluía el nombre “Zahara Marley Jolie-Pitt”, durante la ceremonia únicamente fue pronunciado el apellido de su madre cuando la estudiante subió al escenario para recibir su título. El gesto fue interpretado por numerosos seguidores y medios estadounidenses como otra señal de la creciente distancia entre varios de los hijos de la familia y Brad Pitt.

De acuerdo con reportes publicados por TMZ, el actor no solicitó acceso al evento ni intentó coordinar una posible asistencia a la graduación. Personas cercanas a Angelina Jolie aseguraron al medio estadounidense que no existió ningún impedimento para que Pitt estuviera presente. “Nada le impidió aparecer. Ni asistir ni visitarla nunca. El día era sobre todo lo que ella logró”, declaró una fuente vinculada a la familia.

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En contraste, allegados a Brad Pitt sostuvieron una versión distinta sobre la situación. Según esas fuentes, el intérprete decidió evitar cualquier acercamiento debido al nivel de tensión que aún persiste tras la separación con Angelina Jolie y el distanciamiento con varios de sus hijos. Personas cercanas al actor consideran que cualquier intento de contacto podría ser mal recibido en medio del complejo panorama familiar.

La relación entre Zahara y su madre quedó reflejada nuevamente semanas antes de la graduación durante un evento organizado por la Fundación Pearls of Purpose en Atlanta. Allí, la joven compartió un emotivo discurso enfocado en la adopción, la familia y el apoyo recibido por parte de Angelina Jolie desde la infancia.

“Nuestro amor es un amor encontrado. Fui adoptada a los seis meses y me dieron a las personas más especiales y amorosas como hermanos, con una mamá que nos crió con el valor de ayudar a otros, ser amables y siempre esforzarnos por crecer como personas”, expresó Zahara frente a los asistentes.

Más adelante, la joven añadió otra frase que rápidamente circuló en redes sociales y medios de entretenimiento: “Recuerdo una frase que vi hace años: ‘Soy una mujer fuerte porque una mujer fuerte me crió’. Gracias, mamá”.

La historia familiar de Zahara forma parte de uno de los núcleos más conocidos de Hollywood. Angelina Jolie adoptó a la joven cuando tenía apenas seis meses, antes de que Brad Pitt formalizara legalmente la adopción durante su relación con la actriz. La pareja inició su romance en 2003, contrajo matrimonio en 2014 y anunció su separación en 2016. El proceso de divorcio concluyó oficialmente a finales de 2024.

El caso de Zahara no es aislado dentro de la familia Jolie-Pitt. En los últimos años, otros hijos de la expareja también han dejado de utilizar públicamente el apellido Pitt. Shiloh Jolie solicitó legalmente retirar el apellido paterno tras cumplir 18 años y actualmente utiliza el nombre Shiloh Nouvel Jolie. Asimismo, Vivienne Jolie apareció acreditada únicamente como Vivienne Jolie en el musical de Broadway The Outsiders. También Maddox Jolie ha utilizado exclusivamente el apellido Jolie en recientes proyectos cinematográficos y créditos de producción.