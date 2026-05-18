Rambo anuncia a James Franco como el villano en su esperada precuela

El actor volverá al centro de la industria cinematográfica tras confirmarse su participación en John Rambo, la nueva producción que explorará los orígenes del emblemático personaje interpretado durante décadas por Sylvester Stallone.

La noticia, revelada por Variety, marca el regreso de James Franco a una gran película de estudio después de varios años alejado de Hollywood debido a las controversias y acusaciones que afectaron su carrera pública.

El proyecto representa una nueva etapa para el actor, quien interpretará al antagonista principal dentro de la historia ambientada antes de los acontecimientos de First Blood, la primera película de la histórica franquicia de acción estrenada en 1982. Según trascendió, la producción ya concluyó su rodaje en Tailandia y avanza hacia las etapas finales de posproducción.

La incorporación de Franco ha generado amplio debate en redes sociales y medios especializados debido al historial de denuncias que lo mantuvo alejado de los grandes estudios durante casi una década. Su última participación relevante dentro del cine comercial había ocurrido entre 2016 y 2017 con películas como Why Him? y Alien: Covenant. En televisión, uno de sus proyectos más destacados fue la serie The Deuce, emitida entre 2017 y 2019.

El propio actor adelantó recientemente su regreso durante una conversación en el Festival de Cannes con el periodista Baz Bamigboye, de Deadline. Sin mencionar inicialmente el nombre del proyecto, Franco explicó: “No estará lista para este verano, pero calculo que llegará a finales de este año o en primavera-verano de 2027”.

La caída de Franco dentro de Hollywood estuvo marcada por diversas polémicas relacionadas con acusaciones de conducta sexual inapropiada. En 2014, una joven de 17 años difundió conversaciones privadas en redes sociales en las que el actor supuestamente la invitaba a una habitación de hotel, hecho que posteriormente reconoció públicamente. Años después, durante los Globos de Oro de 2018, el artista apareció utilizando un pin de la campaña Time’s Up, situación que provocó nuevas críticas y denuncias de actrices y excompañeras de trabajo.

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Ese mismo año, varias estudiantes de su escuela de actuación lo acusaron formalmente de comportamiento inapropiado. Dos de ellas presentaron una demanda judicial en 2019, caso que terminó resolviéndose mediante un acuerdo extrajudicial en 2021. Posteriormente, Franco reconoció haber mantenido relaciones con alumnas de su academia y aseguró haber recibido tratamiento relacionado con adicción sexual, aunque continuó negando haber cometido delitos.

En recientes declaraciones retomadas por Variety, el actor afirmó que busca reconstruir su vida profesional y personal desde una perspectiva distinta. Además, reconoció la relevancia de los señalamientos realizados en su contra, aunque mantuvo su postura de no aceptar las acusaciones criminales.

La película John Rambo estará dirigida por Jalmari Helander, cineasta conocido por Sisu, mientras que el guion fue desarrollado por Rory Haines y Sohrab Noshirvani. El protagonista será Noah Centineo, quien interpretará la versión joven de John Rambo. El reparto también contará con David Harbour como el Mayor Trautman, personaje recordado en la saga original por la actuación de Richard Crenna.

La producción reunirá además a actores como Yao, Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White y Tayme Thapthimthong. Basada en la novela publicada por First Blood en 1972, la película contará con Stallone como productor ejecutivo junto a Anthony y Joe Russo. El proyecto será distribuido internacionalmente por Lionsgate.