Euphoria | La actriz Chloe Cherry confesó por qué comenzó a usar rellenos en los labios

La actriz, reconocida por interpretar a Faye en la exitosa serie, volvió a captar la atención en redes sociales luego de hablar abiertamente sobre los procedimientos cosméticos que ha realizado durante los últimos años.

La actriz Chloe Cherry participó recientemente en el formato digital Beauty Secrets de Vogue, donde compartió detalles sobre el uso de rellenos labiales, bótox y tratamientos estéticos que forman parte de su rutina de cuidado personal.

Durante la conversación, la actriz explicó que el uso de relleno en los labios se convirtió en una práctica frecuente dentro de su vida cotidiana. Según relató, ha recurrido tantas veces al procedimiento que incluso dejó de necesitar anestesia para soportar las inyecciones. “Obviamente, me pongo relleno de labios. Me he puesto tanto relleno de labios a lo largo de mi vida que ya ni siquiera necesito usar la crema anestésica porque estoy muy acostumbrada a la sensación”, comentó la intérprete.

Cherry, cuyo nombre real es Elise Marily Jones, aseguró que las modificaciones estéticas comenzaron como una decisión personal relacionada con la percepción que tenía de su rostro. La actriz señaló que inicialmente buscaba sentirse más cómoda con su apariencia y que posteriormente continuó manteniendo los tratamientos de manera constante.

En el video publicado por Vogue, la estrella de HBO explicó que también ha utilizado toxina botulínica en distintas zonas del rostro. “Decidí ponerme bótox y rellenos porque no me gustaba el aspecto de mi cara. Al final, terminé teniendo que seguir haciéndolo y manteniéndolo. Me lo he puesto en la frente tantas veces que, en serio, creo que el músculo se me ha atrofiado”, afirmó mientras hablaba sobre los efectos acumulados de los procedimientos estéticos.

La actriz incluso mostró frente a la cámara el movimiento limitado de sus cejas debido al uso frecuente de bótox. Entre risas, agregó: “Así de mucho puedo levantar las cejas. Nunca tendré arrugas en la frente”. Sus declaraciones rápidamente generaron reacciones entre seguidores y usuarios de redes sociales, donde se abrió nuevamente el debate sobre la presión estética en la industria del entretenimiento y la normalización de los procedimientos cosméticos entre figuras públicas.

Además de referirse a las inyecciones y rellenos faciales, Chloe Cherry habló sobre otros productos que utiliza dentro de su rutina de belleza. Uno de ellos fue un suero para el crecimiento de pestañas de la marca Sweed Beauty, producto que, según explicó, comenzó a usar aproximadamente un año antes de grabar el video.

La actriz aseguró que el tratamiento tuvo resultados notorios y compartió una anécdota relacionada con el rodaje de Euphoria. De acuerdo con su relato, sus pestañas naturales crecieron tanto que llegaron a superar el tamaño de las pestañas postizas utilizadas durante la producción de la serie. “Hubo un momento durante el rodaje de Euphoria en el que mis pestañas crecieron más que las pestañas postizas que estaban usando, así que mi maquillador tuvo que recortarlas porque eran demasiado largas”, recordó.

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Tras la difusión del episodio de Beauty Secrets, numerosos usuarios reaccionaron en plataformas digitales comentando la sinceridad de la actriz al hablar sobre cirugías y tratamientos estéticos. Algunos seguidores destacaron la naturalidad con la que abordó el tema, mientras otros opinaron sobre los resultados de los procedimientos realizados en su rostro.

Entre los comentarios compartidos en redes sociales aparecieron mensajes positivos relacionados con su apariencia. “Le queda genial”, escribió un usuario, mientras otra persona comentó: “La verdad es que le queda muy bien”. Las declaraciones también impulsaron conversaciones sobre los estándares de belleza dentro de Hollywood y la creciente visibilidad de celebridades que hablan públicamente sobre intervenciones cosméticas.

Actualmente, Chloe Cherry continúa vinculada al fenómeno televisivo de Euphoria, cuya tercera temporada sigue estrenando episodios a través de HBO. La producción mantiene un fuerte impacto entre las audiencias jóvenes y continúa posicionándose como una de las series más comentadas en plataformas digitales y redes sociales.