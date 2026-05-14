Matthew Perry | Nueva condena: avanzan las sentencias por la muerte del actor de Friends

La investigación judicial relacionada con la muerte del actor continúa en Los Ángeles.

Este miércoles 13 de mayo, la corte federal dictó sentencia contra Erik Fleming, identificado como intermediario en el suministro de ketamina que terminó provocando el fallecimiento del reconocido intérprete en octubre de 2023. El acusado recibió una condena de dos años de prisión después de admitir su responsabilidad dentro del caso.

Fleming, de 55 años, fue señalado por las autoridades como colaborador directo de Jasveen Sangha, conocida en el proceso judicial como la “reina de la ketamina”. Según la investigación, él facilitó el contacto entre la distribuidora y Perry, además de participar activamente en la entrega de la sustancia al actor durante las semanas previas a su muerte.

La Fiscalía estadounidense le imputó dos cargos relacionados con distribución de ketamina y conspiración, delitos que podían representar hasta 25 años de cárcel. Sin embargo, la sentencia final terminó siendo considerablemente menor debido a la cooperación brindada por el acusado y al reconocimiento formal de su responsabilidad ante la corte.

Durante el proceso, Fleming presentó una carta dirigida al tribunal y a la familia del actor, en la que expresó arrepentimiento por lo ocurrido. En el documento afirmó: “Me sentí abrumado por el dolor y la vergüenza al enterarme de la muerte de Matthew Perry. Sabía lo que había hecho y comprendía el inmenso dolor que su muerte causaría a quienes lo amaban”.

El acusado también ofreció disculpas públicas a los seres queridos del intérprete de Friends. En otra parte del texto señaló: “A la familia de Matt, les pido disculpas por mi comportamiento inexcusable en este caso. Asumo toda la responsabilidad por mis actos delictivos. Espero que mi sentencia brinde algo de justicia y paz a todos los que le amaron”.

Las autoridades sostienen que Fleming entregó cerca de 50 frascos de ketamina suministrados por Jasveen Sangha para el consumo de Perry. Entre esas entregas, se incluyen 25 viales vendidos pocos días antes del fallecimiento del actor por un valor aproximado de 6.000 dólares.

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Dentro de su declaración, Fleming reconoció que entendía perfectamente las implicaciones legales y personales de distribuir sustancias ilegales. Ante la corte aseguró: “Como consejero certificado en adicciones y adicto, sabía que distribuir drogas del mercado negro era ilegal e incorrecto. Jamás debí de haber accedido a conseguirle ketamina”.

El acusado también admitió que su motivación principal era económica y aseguró no haber previsto las consecuencias fatales del caso. En ese sentido declaró: “Quería el dinero. Jamás imaginé el resultado. Este grave error me perseguirá para siempre”.

Pese a manifestar arrepentimiento, Fleming insistió en que no buscaba reducir su responsabilidad penal mediante sus declaraciones. En la carta enviada al tribunal escribió: “Espero que este tribunal no interprete nada de lo que lea aquí como un intento de minimizar mi responsabilidad. Al contrario, reconozco mi papel en una profunda tragedia. Es algo con lo que debo vivir cada día”.

El caso por la muerte de Matthew Perry ha generado gran atención internacional debido a la popularidad del actor, especialmente recordado por interpretar a Chandler Bing en la exitosa serie Friends.

Antes de la sentencia de Fleming, otros implicados también recibieron condenas. El médico Salvador Plasencia fue sentenciado a 30 meses de prisión, mientras que el doctor Mark Chávez recibió arresto domiciliario y servicio comunitario tras declararse culpable de conspiración para distribuir ketamina.

Por su parte, Jasveen Sangha fue condenada a 15 años de prisión luego de aceptar cinco cargos federales relacionados con fabricación y distribución de drogas. La última sentencia pendiente corresponde a Kenneth Iwamasa, quien era asistente personal del actor y fue la última persona que lo vio con vida antes de su fallecimiento en el jacuzzi de su residencia.