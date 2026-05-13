Cristian Castro niega tener un noviazgo con Victoria Kühne

La vida personal del cantante volvió a ubicarse en el centro de la atención mediática luego de que el artista desmintiera públicamente los rumores sobre un supuesto romance con la empresaria mexicana.

Las declaraciones del intérprete sorprendieron a sus seguidores, especialmente porque días antes ambos habían protagonizado publicaciones que alimentaron las versiones sobre una relación sentimental.

La controversia comenzó cuando Victoria Kühne compartió fotografías junto al cantante en sus redes sociales, acompañadas de mensajes que muchos usuarios interpretaron como la confirmación de un nuevo noviazgo. Las imágenes rápidamente se viralizaron y provocaron múltiples reacciones entre admiradores del artista, quienes celebraban la posibilidad de verlo nuevamente enamorado tras varias relaciones mediáticas.

Sin embargo, el propio Cristian Castro decidió aclarar la situación durante un encuentro con medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México. Allí, el cantante negó rotundamente que exista una relación sentimental con la empresaria y aseguró que actualmente se encuentra soltero.

Durante la conversación con la prensa, el intérprete explicó: “No sé si se dio ese como chispazo de que éramos novios, pero no somos colegas, amigos”. Aunque sus palabras generaron confusión inicial por la forma en que describió el vínculo, posteriormente dejó claro que entre ambos no existe una relación amorosa.

Cristian Castro también tuvo comentarios positivos hacia Victoria Kühne y destacó la cercanía amistosa y profesional que mantienen. El cantante afirmó: “Es una persona muy amable, ella es una amiga, la verdad, y fue muy gentil conmigo. Lo único que tengo es agradecimiento”.

Además, el artista mexicano extendió sus elogios a la familia de la empresaria regiomontana, con quienes aseguró haber compartido momentos agradables. Sobre ese aspecto, comentó: “Es una familia muy bonita de Monterrey, muy buenos, pero no somos novios”.

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El hijo de Verónica Castro también explicó que mantiene interés en continuar colaborando profesionalmente con Kühne debido a los proyectos relacionados con la música y la producción artística que ella desarrolla actualmente.

En ese sentido, detalló: “Obviamente que me interesa mucho estar en contacto con ella porque tiene muchos proyectos muy lindos y porque me ofrece su estudio. Todo eso me interesa mucho también como productora, me interesa muchísimo”.

Después de aclarar el supuesto romance, Cristian Castro fue consultado sobre la posibilidad de iniciar una nueva relación sentimental en esta etapa de su vida. Aunque confirmó que se encuentra sin pareja, reconoció que la situación no le resulta sencilla emocionalmente.

Con visible sinceridad, el cantante declaró: “Pues forzadamente sí, la verdad muy triste porque pues no me gusta estar solo, no me gusta”. La confesión generó múltiples reacciones en redes sociales, donde seguidores del artista comentaron sobre la constante exposición mediática de su vida sentimental.

Antes de las especulaciones relacionadas con Victoria Kühne, Cristian Castro había mantenido una relación con la argentina Mariela Sánchez, romance que se extendió durante más de un año y que incluso incluyó planes de matrimonio previstos para febrero de 2026.

La relación entre ambos estuvo marcada por varias separaciones y reconciliaciones, aunque también por una fuerte cercanía familiar. Durante distintas visitas a México, Mariela Sánchez compartió tiempo con Verónica Castro, situación que mostraba la buena relación que mantenía con el entorno del cantante.

Finalmente, la pareja decidió tomar caminos distintos a finales de 2025. Según versiones cercanas, la ruptura habría sido especialmente difícil para la empresaria argentina debido a la intensidad emocional que caracterizó la relación.

Mientras tanto, las recientes declaraciones de Cristian Castro dejaron claro que el cantante atraviesa actualmente una etapa de soltería y que, pese a las especulaciones surgidas en redes sociales, su vínculo con Victoria Kühne permanece únicamente en el ámbito de la amistad y los proyectos profesionales relacionados con la música.