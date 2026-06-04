Mundial 2026| Selección de Panamá llega a San Luis para su último partido amistoso

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs Bosnia y Herzegovina, partido amistoso previo al Mundial 2026, el sábado 6 de junio desde las 2:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Selección de Panamá arribó en la noche de este jueves a la ciudad de San Luis, Misuri (Estados Unidos) donde enfrentará a Bosnia y Herzegovina en el que será su último partido amistoso previo al Mundial 2026.

El equipo panameño arribó a esa ciudad estadounidense donde fue recibido por un grupo de fanáticos.

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La ocasión fue propicia para que los aficionados se tomarán fotos y solicitarán autógrafos a algunos jugadores quienes accedieron para crear así un momento inolvidable.

La llegada es la culminación de un viaje que duró un apróximado de cinco horas. La travesía comenzó a las 3:00 p.m. de este jueves cuando el elenco canalero salió del Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la ciudad de Panamá, en un vuelo charter de la aerolínea Copa Airlines.

Antes de la partida de la 'Sele', el grupo fue objeto de un acto de despedida realizado en las instalaciones de la terminal aérea panameña.

Lo próximo

Una vez instalada en el hotel de concentración, se prevé que la selección panameña realice un entrenamiento y reconozca la cancha del Enegizer Park que será el escenario del encuentro frente al conjunto bosnio.

El juego está programado para iniciar a las 2:00 p.m. y será transmitido a través de TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.