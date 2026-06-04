Carlos Vives respalda a Arcángel y aviva el debate sobre la conquista española

Esta vez fue Carlos Vives quien se sumó al debate al expresar públicamente su respaldo a las palabras pronunciadas por el artista urbano Arcángel durante un concierto en España, reabriendo una discusión sobre identidad, mestizaje, historia y memoria cultural en América Latina.

La controversia comenzó cuando Arcángel se dirigió al público español con un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales. Durante su presentación afirmó: “Orgulloso de la madre patria que fue y nos dio luz. Porque nosotros éramos indios. Llegaron esta gente y nos pusieron a hablar y nos pusieron a creer y nos pusieron a valer”. Las palabras provocaron reacciones divididas entre quienes las interpretaron como una reivindicación de la influencia española en América y quienes las consideraron una visión reduccionista de los procesos de colonización.

Semanas después, el tema volvió a cobrar fuerza durante una entrevista concedida por Carlos Vives al canal de YouTube Molusco TV. En medio de una conversación sobre culturas, lenguas e identidades compartidas entre distintos países, el conductor mencionó la polémica protagonizada por Arcángel. La respuesta del cantante colombiano fue inmediata y contundente. Ante la referencia al episodio, Vives expresó: “Me parece maravilloso”.

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El intérprete samario profundizó su postura al defender la idea de que los países hispanohablantes son el resultado de una compleja mezcla cultural que no debería ser ignorada. En ese contexto aseguró: “Tiene toda la razón, porque nosotros somos el producto de una cultura que perdió una batalla cultural… Mira donde estamos los que hablamos español: divididos, apartados, peleando entre nosotros separados, despotencializados… Mira los que hablan inglés, francés…”.

Durante la conversación también abordó el concepto de la llamada leyenda negra, una corriente histórica que cuestiona los relatos construidos sobre el pasado colonial español. Según Vives, existe una visión negativa que ha contribuido a debilitar los vínculos culturales entre España y América Latina. En sus palabras, se trata de “un montón de relatos que nos sembraron para no sentir empatía con nuestra madre patria”.

El artista fue más allá al señalar que, desde su perspectiva, gran parte de los problemas actuales de las naciones latinoamericanas no pueden atribuirse a hechos ocurridos hace varios siglos. En ese sentido sostuvo: “Es que nosotros hace más de 200 años, 230 años echamos a nuestra familia española, a nuestros ancestros los echamos. Fusilamos a unos, les cortamos las cabezas a otros ¿verdad? Los echamos y dijimos ‘vamos a hacer la republica’, inspirados en los franceses… y creamos la república. Entonces, decidimos quitar nuestra herencia española, y decir que España era lo peor hace 200 y pico de años. Hoy estamos llenos de problemas y ¿la culpa es de España? No, la culpa es de nuestras repúblicas. Desde nuestro primer hasta nuestro ultimo presidente no han cumplido”.

Otro de los momentos más comentados de la entrevista llegó cuando rechazó los llamados a que España o la monarquía española pidan disculpas por la colonización. Sobre este punto manifestó: “Como vamos a decirle al rey que pida perdón.. ¿de que? ¿de nuestra lengua? ¿nuestra sangre? ¿de mi apellido? Yo voy a pedir perdón como republica, ya que no nos hemos podido reconocer. Aquí se dio una cosa muy bonita. Nos han dicho toda la vida que somo el producto de un genocidio. Mira a la presidenta de México: ‘que pida perdón esto es un genocidio’”.

La discusión también alcanzó el tema de los pueblos originarios y el mestizaje. En ese contexto afirmó: “¿Y entonces nuestros indios que viven todavía aquí? Cuál genocidio si estamos todos”. Posteriormente agregó: “Tenemos el mestizaje somos mestizos, entonces cuando uno empieza a decir eso es negar el mestizaje, negar que nos cruzamos, que nos unimos”.

Las declaraciones han generado una intensa conversación pública debido a que gran parte de la trayectoria artística de Carlos Vives ha estado estrechamente vinculada a la promoción de la cultura y las tradiciones de comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Por esa razón, sus palabras han despertado reacciones encontradas y han colocado nuevamente en el centro del debate temas relacionados con la colonización española, el mestizaje latinoamericano y la construcción de la identidad cultural en la región.