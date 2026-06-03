Karl Lagerfeld: por qué Choupette sigue sin recibir la fortuna de la herencia del diseñador

Siete años después de la muerte del icónico creador de moda, la mascota que supuestamente heredaría una enorme fortuna continúa sin recibir los recursos que su dueño habría destinado para garantizarle una vida de lujo.

Cuando Lagerfeld falleció el 19 de febrero de 2019 a causa de un cáncer, numerosos medios reportaron que su inseparable gata birmana figuraba entre los beneficiarios de su patrimonio. Las estimaciones llegaron a señalar que la herencia destinada a Choupette podría alcanzar hasta 150 millones de libras esterlinas. Además, trascendió que el diseñador habría reservado entre 1,5 y 4 millones de dólares para asegurar el bienestar de la felina durante el resto de su vida.

Sin embargo, la realidad ha resultado muy distinta. Françoise Caçote, la mujer elegida por Lagerfeld para cuidar de Choupette tras su fallecimiento, aseguró que ni ella ni la mascota han recibido el dinero prometido. En declaraciones recogidas por medios internacionales, afirmó: “Quiero ser completamente transparente: hoy no hemos recibido absolutamente nada”.

La situación contrasta con la vida de privilegios que caracterizó a Choupette durante los años en que compartió su día a día con el legendario diseñador. La gata viajaba en aviones privados, contaba con atención exclusiva, participaba en campañas publicitarias y disfrutaba de una rutina que la convirtió en una auténtica celebridad dentro de la industria de la moda.

Karl Lagerfeld solía destacar públicamente la popularidad de su mascota y aseguraba que era una de las felinas más famosas del planeta. Gracias a colaboraciones comerciales y campañas publicitarias para distintas marcas, Choupette llegó a generar importantes ingresos y construyó una imagen propia que trascendió el universo de la moda.

Actualmente, la gata reside en un apartamento de París junto a Caçote, su esposo y su hijo adolescente. Mientras el proceso relacionado con la herencia permanece estancado, la cuidadora continúa asumiendo parte de los gastos necesarios para mantener la calidad de vida del animal.

Sobre el proceso legal en curso, Caçote explicó: “Dada la situación, he tenido que contratar abogados costosos para reclamar la herencia a mi nombre y garantizar que se respeten debidamente los deseos de Karl”. También señaló que su principal preocupación sigue siendo el bienestar de la mascota. En ese sentido, añadió: “Mientras tanto, hago todo lo posible por honrar sus deseos, especialmente que a Choupette no le falte nada. Eso es mi prioridad. Lo más importante es que sea feliz, esté rodeada de amor y afecto, y esté protegida como Karl habría querido. Seguimos esperando que la situación algún día se resuelva pacíficamente".

Uno de los pocos bienes que aparentemente fueron transferidos antes de la muerte del diseñador es el apartamento donde ambas viven. No obstante, esa propiedad también estaría vinculada a obligaciones fiscales pendientes que complican aún más el panorama.

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Las dificultades para ejecutar la herencia estarían relacionadas con disputas tributarias en Francia y con la desaparición de figuras clave en la administración del patrimonio. A ello se suma la información difundida por medios europeos que señala que el testamento habría sido impugnado a finales de 2025, situación que podría abrir un nuevo frente judicial y prolongar todavía más la resolución definitiva del caso.

En medio de las especulaciones, otro de los mitos más extendidos sobre la mascota también fue desmentido. Lucas Bérullier, responsable de gestionar la imagen pública de Choupette, aclaró que la gata no posee una cuenta bancaria propia. Según explicó, “La ley es la ley. Un gato no puede ser titular de una cuenta bancaria”.

Mientras la batalla legal continúa, Choupette mantiene una presencia moderada en campañas comerciales y colaboraciones con distintas marcas. Lejos de los días de glamour absoluto que compartió con Lagerfeld, su rutina actual parece mucho más tranquila. Cuando fue consultada sobre qué hacía la gata durante una entrevista reciente, Caçote respondió simplemente: “Está tomando una siesta tranquila”.

A sus 14 años, Choupette sigue siendo una figura reconocida dentro del mundo de la moda y la cultura popular. Aunque el futuro de la multimillonaria herencia permanece incierto, la felina continúa rodeada de cuidados y afecto mientras espera que uno de los procesos sucesorales más comentados de los últimos años encuentre finalmente una solución.