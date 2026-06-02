Ariana Grande: sale al mercado la lujosa residencia londinense la artista

La residencia que ocupó la cantante durante el rodaje de las películas “Wicked” y “Wicked: For Good” acaba de convertirse en una de las propiedades más comentadas del mercado inmobiliario de lujo en Reino Unido.

El espectacular ático, ubicado en una de las zonas más exclusivas de Londres, fue puesto a la venta por cerca de 20 millones de euros, despertando el interés tanto de inversionistas como de seguidores de la artista.

La cantante y actriz eligió esta propiedad como su hogar temporal mientras trabajaba en la adaptación cinematográfica del exitoso musical. Tras concluir las grabaciones y regresar a Los Ángeles, la vivienda quedó disponible y ahora busca un nuevo propietario dispuesto a asumir el elevado precio de una de las residencias más exclusivas de la capital británica.

El inmueble se encuentra en el prestigioso complejo residencial Buxmead, localizado sobre The Bishops Avenue, una de las calles más famosas de Londres y conocida popularmente como la “calle de los multimillonarios” debido a la concentración de mansiones y propiedades de alto valor que alberga. El complejo cuenta únicamente con veinte apartamentos, siendo el ático la joya más destacada de todo el desarrollo.

Uno de los principales atractivos de la vivienda son sus impresionantes vistas panorámicas hacia la exclusiva avenida y los espacios verdes que rodean el sector. Además, su cercanía con los estudios Elstree, donde se filmaron algunas secuencias de “Wicked”, convirtió la ubicación en una alternativa especialmente conveniente para la artista durante el proceso de producción.

La distribución interior refleja el nivel de sofisticación que caracteriza a las propiedades de alta gama en Londres. En la planta principal se ubican amplias áreas sociales, una moderna cocina y un espacio destinado a la actividad física. También alberga una elegante suite principal equipada con dos vestidores independientes y un baño privado diseñado con acabados de lujo.

La planta inferior está dedicada al entretenimiento y la recreación. Allí se encuentran una sala de cine privada, espacios para juegos, un comedor para reuniones sociales y un bar pensado para recibir invitados. La propiedad también incluye un estudio, una segunda cocina y una completa zona de entrenamiento físico.

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Uno de los espacios que más interés ha despertado entre los admiradores de Ariana Grande es el gimnasio equipado con espejos y barras profesionales, donde, según distintas versiones, la artista habría realizado parte de los ensayos relacionados con su participación en “Wicked”. En total, la residencia dispone de cinco dormitorios y seis baños, distribuidos en un diseño que privilegia la amplitud y la privacidad.

Otro elemento distintivo es la iluminación natural. Los ventanales de suelo a techo presentes en gran parte de la vivienda permiten la entrada constante de luz y ofrecen una sensación de amplitud que potencia las vistas del entorno. A ello se suma un garaje privado con capacidad para seis vehículos, accesible mediante ascensor exclusivo.

La experiencia residencial se complementa con los servicios premium que ofrece el complejo. Los residentes tienen acceso a una piscina cubierta de 25 metros, gimnasio de última generación, spa con tratamientos especializados, sauna, baño de vapor, hammam y jacuzzi. Asimismo, cuentan con una sala de cine comunitaria con capacidad para 18 personas, áreas de ocio y espacios sociales de uso compartido.

Más allá del lujo, el barrio de Hampstead Heath ocupa un lugar especial en la vida de Ariana Grande. Durante su estancia en Londres, la artista encontró allí un refugio personal y creativo en una etapa particularmente significativa de su trayectoria. La zona terminó convirtiéndose en una fuente de inspiración para su música y dio nombre a una de las canciones incluidas en su álbum de 2025, Eternal Sunshine Deluxe: Brighter Days Ahead.

La letra de ese tema comienza con la frase “Dejé mi corazón en un pub de Hampstead”, una referencia directa al vecindario que la cantante llegó a describir como su “segundo hogar”. En entrevistas concedidas durante ese periodo, también expresó su gusto por recorrer sus calles, descubrir nuevos lugares y disfrutar del ambiente tranquilo que caracteriza a este exclusivo rincón londinense, elegido durante años por celebridades, músicos y figuras del entretenimiento que buscan privacidad sin alejarse del corazón de la ciudad.