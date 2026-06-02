Ángela Aguilar emociona con mensaje dedicado a Christian Nodal tras su concierto

La artista utilizó sus redes sociales para recordar el concierto que ambos protagonizaron en la Monumental Plaza de Toros México, una velada que coincidió con una fecha significativa en su relación.

La historia de amor entre Ángela Aguilar y Christian Nodal volvió a captar la atención de sus seguidores luego de que la cantante compartiera un emotivo mensaje relacionado con una de las presentaciones más comentadas de la música regional mexicana en las últimas semanas.

La publicación llegó días después del espectáculo realizado el pasado 29 de mayo, jornada que, según ha revelado previamente Christian Nodal, tiene un significado especial para ambos debido a que corresponde al aniversario de la ceremonia espiritual que celebraron en Roma antes de formalizar legalmente su matrimonio en México.

A través de un video con imágenes inéditas y momentos detrás de cámaras, Ángela mostró detalles de la preparación previa al concierto, así como instantes compartidos con su esposo antes de que este saliera al escenario para iniciar una nueva presentación de su gira musical.

El material audiovisual permitió ver a la pareja compartiendo un momento íntimo antes del espectáculo, además de escenas en las que la cantante convivía con los asistentes y seguía parte del concierto desde el público acompañada por su hermano, Leonardo Aguilar.

Junto al video, la intérprete quiso expresar su gratitud hacia los seguidores que asistieron al evento y acompañaron a la pareja durante una noche que resultó especialmente emotiva. En su mensaje destacó la conexión que experimentó con el público durante su aparición en el escenario.

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“Estar juntos en el escenario siempre es algo especial, pero sentirlos ahí, acompañando con tanto amor y respeto, lo hizo todavía más bonito”, escribió la artista en una publicación que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

La cantante también aprovechó para reconocer el respaldo brindado a Christian Nodal durante su presentación en la capital mexicana, resaltando el papel que la música ha tenido en la historia que ambos construyen como pareja y artistas.

“Gracias por estar para él, por recibirnos con cariño y por recordarnos que la música siempre será nuestro refugio. Los quiero mucho”, agregó la llamada “Princesa del Regional Mexicano”.

Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió cuando Ángela apareció sorpresivamente sobre una plataforma elevada que la llevó directamente al escenario para interpretar junto a Nodal el exitoso tema “Dime Cómo Quieres”, una de las canciones más representativas de su relación artística y personal.

Para esa aparición, la cantante eligió un elegante vestido negro de terciopelo adornado con bordados de rosas rojas y complementado con un rebozo a juego, una imagen que rápidamente se viralizó en plataformas digitales y generó miles de reacciones entre los seguidores de la pareja.

Durante la interpretación, ambos artistas intercambiaron sonrisas, miradas cómplices y gestos de cariño que fueron celebrados por el público. El momento culminó con un beso sobre el escenario y una reverencia conjunta ante los asistentes.

Al finalizar la presentación, Christian Nodal agradeció la presencia de su esposa y provocó una ovación entre los asistentes al expresar públicamente su reconocimiento. “Un fuerte aplauso para Ángela…”, se le escuchó decir mientras el público respondía con entusiasmo.

La presentación formó parte de la gira Pa’l Cora, con la que el cantante sonorense continúa recorriendo importantes escenarios de México. Además, el concierto sirvió como plataforma para presentar canciones de su más reciente producción discográfica, Bandera Blanca, consolidando una de las etapas más exitosas de su carrera.

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal se ha convertido en una de las más mediáticas del entretenimiento mexicano. Aunque la pareja formalizó su unión civil el 24 de julio de 2024 en una ceremonia privada celebrada en Morelos, posteriormente se conoció que meses antes habían realizado una ceremonia espiritual en Roma, un acontecimiento que ahora adquiere relevancia al coincidir con una presentación que ambos recordarán como una de las más especiales de su trayectoria juntos.

La publicación compartida por Ángela no solo permitió conocer aspectos inéditos del concierto, sino que también reafirmó el estrecho vínculo personal y profesional que mantiene con Christian Nodal frente a miles de seguidores.