Sydney Sweeney multiplica su fortuna: así construyó un patrimonio de 40 millones de dólares

A punto de cumplir los 30 años, Sydney Sweeney se ha consolidado como una de las figuras más rentables de la industria del entretenimiento.

Lo que comenzó como una carrera impulsada por papeles secundarios en televisión evolucionó hasta convertirla en una actriz de primer nivel, empresaria y rostro de campañas internacionales. El resultado de esa combinación es un patrimonio estimado en 40 millones de dólares, una cifra que refleja el crecimiento acelerado de su influencia dentro y fuera de Hollywood.

El interés por la intérprete se intensificó nuevamente con el cierre de la tercera temporada de Euphoria, producción que la transformó en una estrella global gracias a su papel de Cassie Howard. Sin embargo, su éxito actual no es consecuencia de un único proyecto, sino de una estrategia profesional que ha combinado actuación, producción audiovisual, publicidad y emprendimiento.

Nacida el 12 de septiembre de 1997, la actriz comenzó a llamar la atención de productores y audiencias a través de participaciones en series como Everything Sucks!, The Handmaid’s Tale y Sharp Objects. Aquellos trabajos le permitieron construir una sólida reputación antes de alcanzar reconocimiento internacional con Euphoria y posteriormente con The White Lotus, producciones que también le otorgaron nominaciones a los premios Emmy.

El crecimiento de su popularidad estuvo acompañado por una notable evolución económica. Durante los primeros años de su carrera, los ingresos de Sweeney eran modestos en comparación con las cifras que maneja actualmente. Sin embargo, a medida que aumentó su presencia en producciones exitosas, también lo hizo su capacidad para negociar contratos más lucrativos.

Los reportes sobre sus remuneraciones muestran una progresión significativa. Por su participación inicial en Euphoria, la actriz habría recibido una suma considerablemente inferior a la que obtuvo en temporadas posteriores. Con el éxito global de la serie y el posicionamiento de su personaje entre los favoritos del público, su valor dentro del mercado audiovisual experimentó un crecimiento constante.

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El cine también desempeñó un papel determinante en la expansión de su patrimonio. Uno de sus proyectos más exitosos fue la comedia romántica Anyone But You, estrenada en 2023 y protagonizada junto a Glen Powell. La película logró una destacada respuesta comercial y permitió a Sweeney aumentar sus ingresos no solo como actriz principal, sino también como productora ejecutiva, ampliando así sus fuentes de ganancias.

A esos proyectos se sumaron producciones como Madame Web e Immaculate, que fortalecieron su presencia en distintos géneros cinematográficos y consolidaron su posición entre las intérpretes más solicitadas de su generación.

No obstante, uno de los acuerdos más destacados de su carrera reciente llegó con el thriller psicológico The Housemaid. Según diversos reportes, la actriz recibió una remuneración millonaria por encabezar la producción, una cifra que evidenció el creciente peso que tiene su nombre en la industria y la confianza que los estudios depositan en su capacidad para atraer audiencias.

Más allá de la actuación, Sydney Sweeney ha desarrollado una poderosa imagen comercial. Su popularidad la convirtió en una embajadora ideal para compañías globales interesadas en conectar con públicos jóvenes y digitales. Por esa razón, firmó acuerdos con marcas de reconocimiento internacional en sectores tan diversos como la tecnología, la belleza y la industria automotriz.

Las campañas publicitarias protagonizadas por la actriz no solo incrementaron su exposición mediática, sino que también representaron una importante fuente de ingresos. Su participación en iniciativas de marketing de gran alcance contribuyó a fortalecer una marca personal que trasciende ampliamente su trabajo frente a las cámaras.

En 2026 decidió ampliar aún más sus horizontes profesionales con el lanzamiento de Syrn, una firma de lencería que marcó su ingreso formal al mundo empresarial. El proyecto tuvo una recepción positiva en el mercado estadounidense y confirmó que la actriz busca construir una carrera sostenible más allá del entretenimiento.

Frente a las críticas que recibió por algunas campañas promocionales vinculadas a su imagen, Sweeney defendió públicamente su postura al afirmar: “La gente dirá: ‘Oh, está haciendo esto para los hombres’. Pero yo digo: ‘¿Qué es más solidario entre mujeres que ser dueña de tu propio cuerpo y hacerlo por ti misma?’”.

La combinación de éxitos en Hollywood, contratos publicitarios y emprendimientos propios permitió que su patrimonio creciera de manera exponencial en apenas dos años, convirtiéndola en una de las jóvenes empresarias y actrices más influyentes del panorama internacional.