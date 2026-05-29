Minions: La verdadera razón por la que los personajes solo son masculinos

Durante años hubo una pregunta recurrente entre los seguidores de la franquicia: por qué nunca apareció una versión femenina de estos populares personajes amarillos.

Desde su aparición en la película Mi villano favorito, los Minions se transformaron en uno de los fenómenos más reconocidos del cine animado mundial. Sus voces incomprensibles, comportamiento caótico y personalidad extravagante lograron conquistar a millones de espectadores en distintos países.

La duda acompañó el crecimiento de la saga cinematográfica producida por Illumination hasta que el director y creador de los personajes, Pierre Coffin, explicó públicamente el motivo detrás de esa decisión creativa. La respuesta llegó en una entrevista concedida en 2015 al medio estadounidense The Wrap y rápidamente generó debate entre fanáticos y críticos de la franquicia.

Coffin fue directo al explicar cómo imaginó a los personajes desde el comienzo del proyecto. “Viendo lo tontos y estúpidos que suelen ser, simplemente no podía imaginarme a los Minions siendo chicas”, declaró el director. Sus palabras, que posteriormente también fueron retomadas por The Guardian, se convirtieron en una de las curiosidades más comentadas sobre el universo cinematográfico de los Minions y continúan circulando entre seguidores de la saga más de una década después.

Los personajes debutaron en 2010 como asistentes del villano Gru en Mi villano favorito, cinta protagonizada por Steve Carell. Aunque inicialmente aparecían como figuras secundarias, su popularidad creció rápidamente gracias a su humor físico, sus ocurrencias constantes y el peculiar idioma que utilizan para comunicarse. El éxito fue tan grande que terminaron obteniendo películas propias y una franquicia independiente dentro del universo animado.

Además de dirigir varias entregas, Pierre Coffin también presta su voz a algunos de los Minions más conocidos, incluyendo Kevin, Stuart y Bob. El realizador explicó en otra entrevista con The Guardian que el lenguaje de estas criaturas no pertenece realmente a ningún idioma específico. “Es un galimatías. Es una mezcla de todos los idiomas del mundo y se trata de encontrar un ritmo y una melodía mágicos que hagan que el sinsentido tenga sentido”, señaló el cineasta sobre la manera en que construyó las voces y expresiones de los personajes.

La identidad de cada Minion también fue diseñada cuidadosamente. Según reveló Coffin, los nombres fueron elegidos para transmitir rasgos concretos de personalidad. Kevin representa liderazgo y organización, Stuart fue pensado como un personaje relajado y algo perezoso, mientras que Bob refleja ternura y pequeñez. Otros nombres que forman parte de este universo incluyen a Otto, Dave y Tim, todos reconocibles para los seguidores más fieles de la franquicia.

Te puede interesar: J Balvin, Kali Uchis y Yandel convierten el Sueños Festival 2026 en la gran capital de la música latina en Chicago

Te puede interesar: Fergie vuelve a los escenarios con Black Eyed Peas y emociona a los fans en los AMAs 2026

Aunque los Minions no cuentan con personajes femeninos dentro de su grupo principal, las películas sí incorporan numerosas figuras femeninas relevantes en la historia. En Mi villano favorito, Julie Andrews interpreta a Marlena, la madre de Gru, mientras Miranda Cosgrove da voz a Margo. Posteriormente, Kristen Wiig se unió a la saga como Lucy Wilde, integrante de la Liga Antivillanos.

La franquicia también sumó villanas y personajes femeninos destacados en las películas derivadas de los Minions. Sandra Bullock interpretó a Scarlet Overkill en la cinta Minions de 2015, mientras Taraji P. Henson y Michelle Yeoh participaron en Minions: nace un villano.

El impacto comercial de la franquicia ha sido enorme para la industria del entretenimiento. La primera película centrada exclusivamente en los Minions superó los 620 millones de dólares en taquilla mundial, consolidándose como una de las producciones animadas más exitosas de su año.

Ahora, Illumination y Universal Pictures preparan el estreno de Minions & Monsters, nueva producción ambientada en el Hollywood de los años veinte. La película llegará primero al Festival Internacional de Animación de Annecy antes de debutar en salas de América Latina el próximo 1 de julio, ampliando nuevamente el universo de los personajes amarillos más famosos del cine animado.