Russell Crowe enfrenta a cazadores de autógrafos y levanta la voz ante el acoso de fans

El actor australiano volvió a convertirse en tendencia internacional luego de protagonizar un tenso momento con un grupo de cazadores de autógrafos a las afueras de un hotel en París.

El intérprete de Gladiador fue grabado mientras intentaba organizar a decenas de personas que lo rodeaban para pedirle firmas y fotografías, situación que rápidamente se viralizó en redes sociales tras la difusión de un video publicado por TMZ.

El episodio ocurrió el lunes, cuando Crowe salía de un hotel en la capital francesa rumbo al aeropuerto. Al percatarse de la aglomeración de personas esperándolo en la entrada, el actor decidió imponer reglas claras antes de comenzar a atender a quienes buscaban acercarse a él.

Vestido con una camisa polo azul marino y pantalón de vestir, el ganador del Oscar habló directamente con la multitud y advirtió que abandonaría el lugar si la situación se salía de control. Su reacción generó debate en plataformas digitales, donde algunos usuarios consideraron que actuó con firmeza, mientras otros cuestionaron el tono utilizado por la estrella de Hollywood.

En el video viralizado se escucha al actor dirigiéndose a los presentes para intentar mantener el orden. “¿Están escuchando? Quédense donde están, no me empujen y yo me acercaré a ustedes. Denle espacio a todos. En cuanto alguien se porte como un imbécil, me voy. ¿Entendido?”, expresó Crowe antes de empezar a firmar autógrafos.

Tras la advertencia, la multitud aceptó las condiciones planteadas por el actor y el encuentro continuó sin incidentes mayores. Russell Crowe comenzó entonces a firmar objetos relacionados con Gladiador, película que marcó uno de los momentos más exitosos de su carrera cinematográfica y que sigue siendo una de las producciones más populares dentro del cine épico contemporáneo.

Durante el intercambio con los seguidores, uno de los asistentes le pidió que además de su firma escribiera “Maximus”, nombre del personaje que interpretó en la recordada cinta dirigida por Ridley Scott. Sin embargo, el actor rechazó la solicitud y continuó firmando otros objetos mientras avanzaba entre la multitud.

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El video fue registrado aparentemente por otro fanático presente en el lugar y posteriormente compartido por TMZ junto a un comentario que insinuaba que el actor no estaba de buen humor durante el encuentro con sus seguidores. La publicación generó miles de reacciones y abrió nuevamente la discusión sobre el comportamiento de algunos cazadores de autógrafos y los límites de privacidad de las celebridades.

Horas después de que las imágenes comenzaran a circular masivamente, el propio Russell Crowe respondió directamente a la publicación del medio estadounidense mediante un mensaje en la red social X. “Clickbait. Todos obtuvieron su autógrafo y su selfie, el pasaje hacia el hotel se mantuvo libre para los huéspedes y aun así llegué al aeropuerto a tiempo. Un hombre, sin seguridad. Asunto resuelto. ¿Cuál es su problema?”, escribió el actor australiano.

La reacción de Crowe recibió respaldo inmediato de numerosos usuarios, quienes defendieron la manera en que manejó la situación frente a la multitud. Algunos seguidores señalaron que el actor actuó de forma razonable al pedir espacio y organización en medio del caos.

Entre las respuestas más comentadas apareció la de un usuario que criticó el enfoque del portal que difundió las imágenes. “¿Por qué se convirtieron ustedes en una publicación que solo miente todos los días?”, escribió el internauta en defensa del actor.

Otra seguidora también respaldó la actitud de Crowe y cuestionó la interpretación negativa del episodio. “Pedir orden de una forma directa y al estilo australiano ahora se traduce en ‘los fans no siempre son la prioridad número uno’. Bien por Russ por dejar en evidencia sus tonterías”, comentó.

El caso volvió a poner en discusión el comportamiento de los llamados cazadores de autógrafos profesionales, personas que suelen seguir a celebridades para obtener firmas y posteriormente comercializarlas en internet. Un usuario incluso destacó ese aspecto al afirmar: “El hombre no hizo absolutamente NADA malo. Dejó claros sus límites y pidió a la gente que los respetara. Le admiro por haber marcado la pauta ante esos cazadores de autógrafos profesionales tan agresivos que están más interesados en vender su autógrafo por Internet”.