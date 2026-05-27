Euphoria | La muerte de Nate Jacobs desata una ola de reacciones y divide a los fans

La tercera temporada volvió a sacudir las redes sociales después de emitir uno de los episodios más comentados de toda la producción.

El penúltimo capítulo de la serie creada por Sam Levinson mostró la inesperada muerte de Nate Jacobs, personaje interpretado por Jacob Elordi, en una escena que rápidamente se convirtió en tendencia global y abrió un intenso debate entre los seguidores del drama juvenil de HBO.

La producción regresó en 2026 después de cuatro años de ausencia y desde el estreno de la nueva temporada el pasado 12 de abril, había mantenido a los fanáticos atentos a posibles giros dentro de la historia. Antes de la emisión del séptimo episodio, distintas teorías circulaban en plataformas digitales sobre qué personaje podría morir antes del final de temporada. Entre los nombres más mencionados aparecían Cassie, interpretada por Sydney Sweeney, y Maddy, personaje de Alexa Demie. Sin embargo, el desenlace tomó por sorpresa a gran parte del público cuando el episodio confirmó la muerte de Nate.

En la trama, el personaje termina enterrado vivo dentro de un ataúd por un integrante del crimen organizado debido a una deuda de un millón de dólares. Aunque inicialmente podía respirar mediante un tubo conectado a la superficie, una serpiente de cascabel descendió por el conducto y terminó mordiéndolo, provocando así su muerte. La secuencia generó miles de comentarios apenas terminó la transmisión y colocó nuevamente a la serie entre los temas más discutidos en redes sociales.

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Buena parte de la conversación se centró en el tratamiento narrativo que recibió Nate durante esta tercera temporada. Algunos espectadores aseguraron que el personaje merecía un cierre más desarrollado y cuestionaron el nivel de violencia utilizado en los capítulos recientes. Otros, en cambio, interpretaron el desenlace como una consecuencia lógica para uno de los antagonistas más complejos y polémicos de la historia.

Uno de los comentarios más compartidos en redes señaló: “Fue un final tan decepcionante y la salida más fácil para él, ninguno de sus castigos resultó satisfactorio”. El mensaje reflejó la frustración de una parte de la audiencia que esperaba una resolución más extensa para el personaje interpretado por Jacob Elordi.

También surgieron opiniones de fanáticos que defendieron la construcción del episodio y rechazaron las críticas dirigidas al guion de Sam Levinson. Un usuario escribió: “¡Dios mío, lo torturaron toda la temporada! ¿Qué más quieren? Que le ocurra violencia al estilo de los Looney Tunes durante un total de 20 minutos en toda la temporada sin que se mencione su comportamiento anterior ni sus escenas con nadie más no es lo mismo. Ustedes hacen cualquier cosa para justificar un guion flojo".

Otro espectador expresó una visión diferente sobre la evolución del personaje y aseguró que la historia de Nate todavía tenía espacio para desarrollarse. “Júzguenme, pero creo que Nate Jacobs no merecía ese final. La realidad es que él buscó redención y ser alguien mejor, pero el desarrollo de eso no fue bien trabajado y ejecutado. Pero bueno, él necesita recibir un karma, ¿no?”, publicó en redes sociales.

Además del impacto narrativo, parte de la discusión también giró alrededor de la participación de Jacob Elordi en la temporada. Algunos usuarios sugirieron que los compromisos cinematográficos del actor limitaron su tiempo en pantalla y condicionaron el rumbo del personaje dentro de la historia. Un comentario ampliamente compartido afirmó: “Es evidente que Jacob Elordi tenía una disponibilidad muy limitada, lo que realmente restringió lo que podían hacer con el personaje esta temporada. Ni siquiera ha podido aparecer en la misma escena que Sweeney desde su boda”.

El elenco principal de la serie también incluye a Zendaya como Rue Bennett, Hunter Schafer en el papel de Jules Vaughn y Maude Apatow interpretando a Lexi Howard. Según datos publicados por Variety, el estreno de la tercera temporada alcanzó 8,5 millones de espectadores, cifra que representó un aumento del 44 % respecto al debut de la segunda entrega en 2022. Hasta el momento, HBO y Sam Levinson no han confirmado oficialmente si habrá una cuarta temporada de Euphoria.