CSS promete modernizar citas, farmacias y pensiones con nuevas plataformas digitales

El director general de la entidad, Dino Mon, informó que más de 60 mil asegurados todavía no han ingresado a la plataforma “Mi Caja Digital” para decidir a qué sistema de jubilación acogerse, pese a que el proceso resulta clave para definir el monto de sus futuras pensiones.

El director general de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, informó que más de 60 mil asegurados todavía no han ingresado a la plataforma “Mi Caja Digital” para decidir a qué sistema de jubilación acogerse, pese a que el proceso resulta clave para definir el monto de sus futuras pensiones.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) acelera su proceso de modernización tecnológica en medio de desafíos relacionados con pensiones, falta de especialistas, abastecimiento de medicamentos y retrasos en cirugías y citas médicas.

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