CSS promete modernizar citas, farmacias y pensiones con nuevas plataformas digitales

El director general de la entidad, Dino Mon, informó que más de 60 mil asegurados todavía no han ingresado a la plataforma “Mi Caja Digital” para decidir a qué sistema de jubilación acogerse, pese a que el proceso resulta clave para definir el monto de sus futuras pensiones.