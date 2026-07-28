La actividad, realizada en la barriada Soberanía, presuntamente no contaba con los permisos municipales y ocupaba parte de la vía pública. Durante el operativo, algunos asistentes lanzaron piedras y botellas contra las unidades policiales.

Herrera/Una fiesta privada realizada la noche del pasado sábado en la barriada Soberanía, en el distrito de Chitré, provincia de Herrera, terminó con dos agentes de la Policía Nacional lesionados y varias personas aprehendidas, luego de que las autoridades intervinieran el evento por presuntas irregularidades.