MiAmbiente alerta por aumento de ataques de perros a tortugas marinas durante la temporada de anidación

La directora de Costas y Mares de MiAmbiente, Digna Barsallo, informó que en el último mes se han registrado cinco casos de agresiones contra tortugas marinas en Punta Chame, donde cuatro ejemplares murieron tras ser atacados por perros. La entidad reiteró el llamado a la tenencia responsable de mascotas y al respeto de las zonas de anidación.