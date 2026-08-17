Veraguas/A una semana de la desaparición de Jafeth González, la incertidumbre moviliza a la comunidad universitaria y a la provincia de Veraguas. Con pancartas, globos blancos y consignas, familiares y compañeros de clases protagonizaron una cadena humana a orillas de la vía Interamericana, justo frente a la sede regional de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), para solicitar ayuda ciudadana y agilizar las labores de búsqueda.