Las deudas acumuladas por el uso de los corredores Norte y Sur superan los $15 millones, según informó la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), que mantiene operativos junto con la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito para identificar a conductores morosos y vehículos que circulan sin el sistema Panapass.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las deudas acumuladas por el uso de los corredores Norte y Sur superan los $15 millones, según informó la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), que mantiene operativos junto con la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito para identificar a conductores morosos y vehículos que circulan sin el sistema Panapass.