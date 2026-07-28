Deudas por uso de corredores superan los $15 millones; intensifican operativos contra morosos

Las deudas acumuladas por el uso de los corredores Norte y Sur superan los $15 millones, según informó la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), que mantiene operativos junto con la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito para identificar a conductores morosos y vehículos que circulan sin el sistema Panapass.

Gestión de cobro en los corredores Norte y Sur.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las deudas acumuladas por el uso de los corredores Norte y Sur superan los $15 millones, según informó la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), que mantiene operativos junto con la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito para identificar a conductores morosos y vehículos que circulan sin el sistema Panapass.

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