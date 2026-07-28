Nataly Delgado| Boxeadora panameña recibe su cinturón de campeona mundial

Después de la conquista del título mundial, el pasado 13 de junio, la oriunda de la provincia de Veraguas toma en sus manos la faja que la acredita como monarca de la división supermosca.

Panamá/La campeona mundial regular Supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la panameña Nataly Delgado, recibió el cinturón que la acredita como monarca de esa división durante una ceremonia que fue presidida por el presidente de ese organismo, Gilberto Jesús Mendoza.

Delgado ganó el título tras derrotar por decisión unánime a la entonces monarca, la norteamericana Jasmine Artiga, en un combate realizado el pasado 13 de junio en el Hotel Caribe Royale de Orlando, Florida.

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"Siento un sin número de emociones. La verdad es que recibir tan deseado título ya mío, cubre todas las expectativas que tenía y la sobrepasa", manifestó la boxeadora oriunda de la provincia de Veraguas. "La verdad es que estoy súper agradecida con el presidente Gilberto de Jesús Mendoza por venir él mismo a traerme el título".

Delgado tiene un récord profesional de 21 victorias —cinco por la vía del knockout—, siete derrotas y dos empates.

"Yo quise hacerlo personalmente y no quise mandar ningún intermediario, sino que tenía que estar aquí presente", expresó Gilberto Jesús Mendoza. "Panamá significa mucho para mí".

Actualmente, Delgado es la tercera boxeadora nacida en Panamá que se convierte en campeona dentro del boxeo profesional. Anteriormente lo lograron Ana Pascal y Chantal Martínez.

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La división

La división supermosca (también llamada peso supermosca o super flyweight) es una categoría de peso del boxeo profesional en la que compiten boxeadoras que pesan:

Más de 50,802 kg (112 libras) .

. Hasta 52,163 kg (115 libras).

En el boxeo profesional femenino, los límites de peso de esta categoría son los mismos que en el masculino. Se sitúa entre:

Peso mosca (hasta 50,802 kg / 112 lb).

(hasta 50,802 kg / 112 lb). Peso gallo (hasta 53,524 kg / 118 lb).

Esta división suele destacar por peleas muy rápidas y técnicas, ya que las boxeadoras combinan velocidad, precisión y resistencia con una buena potencia para su peso.

En la actualidad, la categoría supermosca es una de las más competitivas del boxeo femenino profesional, con campeonas y aspirantes de países como Japón, México, Argentina y otros.

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