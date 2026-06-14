Nataly Delgado: boxeadora panameña vuelve a casa tras conquista de título mundial regular

Panamá/Nataly Delgado regresó este domingo a Panamá, procedente de Estados Unidos, después de coronarse campeona regular súpermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

A su llegada, al Aeropuerto Internacional de Tocumen, la boxeadora resaltó que su coronación como monarca regular fue el fruto de un trabajo colectivo y de años de sacrificio.

"La victoria se logró de la mano de mi equipo", indicó. "La verdad que este es el resultado no de tres meses de preparación, es el resultado de muchos años de entrega y sacrificio, en el cual hemos venido realizando un trabajo en ascenso".

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Delgado obtuvo el galardón al vencer por decisión unánime a la estadounidense Jasmine Artiga en un combate realizado en la ciudad de Orlando, Florida. "Logramos salir, ir al patio de la campeona y demostrar que todavía Panamá tiene sangre de campeones y alcanzar este título", expresó.

La panameña llegó al combate frente a Artiga en condición de campeona interina y dos defensas exitosas realizadas entre los meses de diciembre de 2025 y marzo de 2026.

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"En cinco meses y medio he realizado tres peleas, en las cuales dos han sido de defensa de mi campeonato mundial interino y una ahora la conquista del campeonato regular", precisó.

Delgado afirmó que se tomará un tiempo de descanso para después retomar sus entrenamientos ante las peleas que tenga que disputar más adelante.

"Voy a tomar unos días de descanso y obviamente seguir con los objetivos nuevos que vienen", puntualizó.

Después de salir del aeropuerto, la campeona mundial encabezó una caravana en la que un grupo de simpatizantes la siguieron con sus vehículos. Luego llegó a su residencia.

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