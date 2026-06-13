¡Brillante! Nataly Delgado le da a Panamá el campeonato mundial regular supermosca de la AMB

La veragüense, quien era la monarca interina de la división, alcanzó un logro importante en su carrera profesional.

Panamá/En una noche consagratoria para el boxeo panameño, Nataly Delgado se convirtió en la nueva campeona mundial regular supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), tras derrotar por decisión unánime a la hasta entonces monarca invicta, la estadounidense Jasmine Artiga, en el Hotel Caribe Royale de Orlando, Florida.

Delgado, originaria de la provincia de Veraguas, ofreció una cátedra de boxeo y dominio absoluto a lo largo de los 10 asaltos. La superioridad de la canalera quedó firmemente plasmada en las tarjetas de los tres jueces, quienes coincidieron de manera idéntica con una amplia puntuación de 97-83.

Con este histórico triunfo, Delgado, de 31 años, eleva su récord profesional a 21 victorias (5 KO), 7 derrotas y 2 empates, consolidándose en la cúspide del boxeo femenino internacional.

Por su parte, Artiga (34 años) no logró descifrar el plan de la panameña y vio caer su condición de invicta en su patio. La estadounidense asimila la primera derrota de su carrera, dejando su foja en 15 triunfos (7 KO), 1 revés y 1 empate.

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Trayectoria de Nataly Delgado

Nació en la provincia de Veragua s.

s. Debutó como profesional el 2 de agosto de 2014.

Ha desarrollado su carrera bajo la dirección de su esposo y entrenador, Julio César Archibold .

. Además de su carrera deportiva, ha combinado el boxeo con su trabajo en el Ministerio de Economía y Finanzas, sus estudios universitarios y su vida familiar como madre.

Ascenso en el boxeo profesional

Durante varios años fue construyendo experiencia en el circuito profesional femenino. Para 2025 acumulaba una racha positiva de resultados que la colocó entre las principales aspirantes al título mundial supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

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Consagración mundial

El momento más importante de su carrera llegó el 18 de julio de 2025, cuando derrotó por decisión unánime a la mexicana Maribel Ramírez y conquistó el campeonato mundial interino supermosca (115 libras) de la AMB. Las tarjetas reflejaron un amplio dominio de la panameña.

Con ese triunfo:

Se convirtió en la tercera mujer panameña en ganar un título mundial de boxeo profesional.

en ganar un título mundial de boxeo profesional. Se unió a Ana Pascal y Chantal Martínez en el grupo de campeonas mundiales nacidas en Panamá.

y en el grupo de campeonas mundiales nacidas en Panamá. Pasó a ser la campeona mundial número 33 en la historia del boxeo panameño.

Defensas del título

Después de coronarse campeona:

Defendió exitosamente su cinturón ante la mexicana Arlenn Sánchez en diciembre de 2025 en Santiago de Veraguas, ganando por decisión unánime. Realizó una segunda defensa en marzo de 2026 frente a la venezolana Yoselin Fernández en Nicaragua, reteniendo nuevamente el campeonato por decisión unánime.

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