Nataly Delgado| La boxeadora panameña mantiene su reinado mundial tras defensa exitosa en Nicaragua

Panamá/Nataly Delgado ha logrado mantenerse en la cima de la división supermosca en la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tras una defensa exitosa fuera de su natal Panamá.

La boxeadora viajó con su equipo de trabajo hacia Managua, Nicaragua, donde enfrentó a la venezolana Yoselin Fernández en un pleito pactado a 10 asaltos y 115 libras. La fecha pactada era el 28 de marzo y el escenario fue el Centro de Convenciones del Hotel Crowne, ubicado en la capital de ese país centroamericano.

Delgado estableció su dominio desde el campanazo inicial, llevó la pelea hasta el límite y los jueces la favorecieron en sus evaluaciones lo que le permitió retener la faja interina de su categoría por decisión unánime. Las puntuaciones registradas en las tarjetas fueron de 100-90, 99-91, 99-91.

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Reacción

Horas después de su exitosa defensa titular, la púgil de la provincia de Veraguas, expresó su alegría y satisfacción por el resultado.

"Lejos de casa, pero como en casa, muy feliz y emocionada de concretar con éxito la segunda defensa de mi campeonato mundial interino AMB súper mosca", manifestó Delgado en su cuenta de Instagram. Además agradeció a su equipo de trabajo, a la empresa promotora de la cartelera en la que combatió, sus patrocinadores y personas allegadas.

Esta fue la segunda defensa de la panameña del título que ganó el 25 de julio de 2025. Su primera exposición de la corona la hizo el 6 de diciembre de ese mismo año cuando se impuso a Arlenn Sánchez por decisión unánime. Ese combate se realizó en las instalaciones del Hotel Gran David de la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas.

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Título interino

El título mundial interino en el boxeo es una figura creada por los principales organismos reguladores para mantener activa una división cuando el campeón oficial no puede defender su cinturón.

Organizaciones como la WBA (Asociación Mundial de Boxeo), el WBC (Consejo Mundial de Boxeo), la IBF (Federación Internacional de Boxeo) y la WBO (Organización Mundial de Boxeo) recurren a esta medida en situaciones excepcionales, como lesiones, enfermedades o periodos prolongados de inactividad del monarca vigente.

En ese contexto, se programa un combate entre dos contendientes de alto nivel para disputar el cinturón interino, que funciona como una solución provisional dentro de la categoría.

El panorama suele resolverse de dos maneras: si el campeón oficial regresa, se espera una pelea de unificación frente al campeón interino; en caso de que el titular abandone el cinturón —ya sea por retiro, cambio de división u otras razones—, el interino puede ser elevado a campeón mundial absoluto.