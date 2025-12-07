Nataly Delgado retiene el título interino supermosca en Santiago de Veraguas

La victoria consolida a Nataly Delgado como una de las figuras más destacadas del boxeo panameño.

Panamá/La campeona panameña Nataly Delgado (19-7-2, 5 KOs) realizó con éxito la primera defensa de su título mundial interino supermosca, tras derrotar por decisión unánime a la mexicana Arlenn Sánchez (8-8-4, 1 KO) en una noche histórica para el boxeo nacional.

El combate, pactado a 10 asaltos, se disputó en Santiago de Veraguas, marcando la primera vez que un campeonato mundial se celebra fuera de la ciudad de Panamá.

Las tarjetas oficiales reflejaron la superioridad de la campeona con puntuaciones de 99-90, 98-91 y 99-90. Delgado incluso envió a la lona a su rival en el cuarto asalto, aprovechando su mejor ritmo y precisión. La mexicana Sánchez tomó el combate a última hora, luego de que la venezolana Yoselin Fernández quedara imposibilitada de viajar debido a la suspensión de vuelos internacionales.

Tras la victoria, la panameña habló para los medios, visiblemente emocionada por defender su título ante su gente. Delgado expresó el significado de este triunfo con palabras claras y llenas de orgullo:

“La verdad es que como lo he mencionado, era una motivación extra para mí, una pelea bastante fragorosa como pudieron ver, una rival. Sabíamos, los mexicanos es sinónimo de guerra, que venía con hambre de obtener este triunfo, pero la verdad es que la preparación que llevamos y el empuje extra de las personas apoyándonos aquí en mi tierra hicieron que lograra y sacara a flote una decisión unánime ante esta gran rival.”

Durante el combate, Delgado también tuvo que manejar situaciones complicadas producto del estilo agresivo de Sánchez. Sobre esto, la campeona comentó:

“Sí, sí, la verdad es que bastantes golpes ilegales, me pegó un golpe bien fuerte en las columnas, imagínate, en el cabezazo y entre otras cosas. Creo que tengo que seguir trabajando para ir afinando detalles con rivales que vienen de este modo, porque me cuesta un poquito la verdad, porque no estoy acostumbrada a pelear de esta manera, pero creo que hemos ido poco a poco desarrollando y mejorando en ese aspecto.”

La victoria consolida a Nataly Delgado como una de las figuras más destacadas del boxeo panameño en la actualidad y abre la puerta para futuros combates de alto calibre, ahora con la motivación adicional de haber hecho historia defendiendo su corona frente a su público en tierras veragüenses.

