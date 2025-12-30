'Caiga quien caiga': Vamos reclama justicia y reformas profundas

La coalición Vamos anunció que dará seguimiento al informe presidencial y a la instalación del nuevo período legislativo.

Ciudad de Panamá, Panamá/La coalición Vamos hizo pública una carta abierta dirigida al presidente de la República en la que plantea una hoja de ruta con medidas prioritarias anticorrupción y reformas estructurales que, a su juicio, deben implementarse sin postergaciones a partir de 2026. La iniciativa surge en medio del debate nacional por recientes rebajas de penas en casos de alto perfil vinculados al uso de fondos públicos.

El presidente de la bancada, Roberto Zúñiga, explicó que la propuesta busca aportar de manera responsable y constructiva a una visión de Estado que trascienda los ciclos electorales.

Entre los ejes centrales se encuentran la lucha contra la corrupción, la reforma educativa, el fortalecimiento de la carrera administrativa, la carrera diplomática y consular, la descentralización, así como una mejor recaudación fiscal y combate a la evasión.

Zúñiga señaló que, pese a los discursos oficiales, no se han registrado avances significativos en materia anticorrupción, citando indicadores internacionales y regionales que mantienen a Panamá con altos niveles de desigualdad y percepciones negativas sobre transparencia. “Mensajes como rebajas de penas o perdones no son adecuados para la ciudadanía; aquí debe haber justicia sin distingos”, afirmó.

En materia de descentralización, la coalición cuestionó la falta de claridad en los criterios utilizados para la asignación de fondos a comunidades y distritos, y solicitó explicaciones formales al Ejecutivo. A juicio de Zúñiga, la verdadera descentralización debe otorgar mayor autonomía a las comunidades para impulsar su desarrollo económico, reducir la dependencia del gobierno central y promover iniciativas locales en turismo, agroindustria y otras áreas productivas.

Debate nacional sobre la mina

Otro de los temas que la coalición considera prioritario es el debate nacional sobre la actividad minera. Zúñiga subrayó la alta expectativa ciudadana y pidió al presidente que, en su informe a la Nación del próximo 2 de enero, explique con transparencia cómo se manejará este tema, bajo qué figura legal y si cualquier decisión pasará por la Asamblea Nacional, tomando en cuenta la moratoria minera vigente y los antecedentes de contratos declarados inconstitucionales.

La agenda presentada también incluye una reforma integral al sistema educativo, una actualización del reglamento interno de la Asamblea Nacional, mayor transparencia en las planillas legislativas y un proceso de profesionalización del Estado que priorice el mérito sobre los nombramientos políticos.

Finalmente, Zúñiga expresó que la coalición espera que 2026 marque un punto de inflexión. “El país necesita un norte claro. Esta propuesta busca unir esfuerzos, más allá de las diferencias políticas, para transformar realidades en temas clave como agua potable, educación, empleo y transparencia”, concluyó.

