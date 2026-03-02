LPF Torneo Clausura 2026 resultado| San Francisco FC y Alianza FC firman empate en duelo de goles

Sintoniza el partido CAI vs UMECIT FC, el domingo 8 de marzo a las 6:15 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/En un duelo vibrante correspondiente a la séptima jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), Alianza FC y San Francisco FC igualaron 3-3 en el Estadio Rommel Fernández, en un partido cargado de intensidad y alternativas en el marcador.

El conjunto verdolaga golpeó primero con el tanto de Yeison Ortega al 45+3’, justo antes del descanso. En el arranque del segundo tiempo, Heuyín Guardia amplió la ventaja con un doblete a los 47’ y 53’, desatando la euforia en las gradas.

Sin embargo, San Francisco FC reaccionó con carácter. Kevin Calderón abrió la cuenta para los visitantes al 31’, mientras que Guillermo Benítez recortó distancias al 59’. Cuando parecía que Alianza se quedaba con los tres puntos, Jean Rivera apareció al 87’ para decretar el definitivo 3-3.

En el apartado estadístico, San Francisco FC dominó la posesión con un 58% frente al 42% de Alianza, aunque los locales generaron más remates (11 contra 9). Ambos equipos registraron seis disparos a puerta y ejecutaron cuatro tiros de esquina cada uno, reflejando la paridad del compromiso.

No hubo expulsados en el encuentro. Alianza acumuló cuatro tarjetas amarillas, mientras que San Francisco vio dos cartulinas preventivas. En ataques totales, el conjunto capitalino sumó 99 aproximaciones frente a 96 de su rival.

Otros partidos

Tauro FC 1-3 Unión Coclé FC

La jornada 7 comenzó con la victoria del equipo coclesano sobre el conjunto taurino en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Mario Carmona se constituyó en la figura del partido para el Unión Coclé al anotar dos goles a los minutos 50 y 66. El tercer tanto lo concretó Rolando Herrera al 77.

Cristian Quintero marcó el gol del Tauro al minuto 46.

UMECIT FC 3-0 CD Universitario

Los umecistas superaron a los universitarios en el COS Sports Plaza.

Andrick Edwards (39'), Cristian Mora (53') y Andrés Palmezano (77') anotaron por el UMECIT.

Veraguas United 1-1 Plaza Amador

El elenco plazino sacó un empate en su visita al estadio Aristocles 'Toco' Castillo donde enfrentó al colectivo veragüense.

Miguel Camargo adelantó a los locales con un gol al minuto 26. Recién iniciado el segundo tiempo, el Plaza empató mediante un tanto de Alberto Quintero (46').

Herrera FC 2-1 Árabe Unido

El Herrera FC logró una victoria de carácter al imponerse 2-1 sobre el Deportivo Árabe Unido en un encuentro disputado en el Estadio Gustavo Posam.

El cuadro colonense se adelantó apenas iniciado el compromiso con un tanto de Joseph Cox.

Al minuto 8, Jhonny López firmó el empate para equilibrar las acciones.

Cuando el empate parecía definitivo, José Rivera apareció al minuto 86 para marcar el 2-1 definitivo, desatando la celebración en Parita y sellando una remontada que devuelve confianza al equipo herrerano.

Sporting San Miguelito 1-1 CAI

El equipo académico y el Club Atlético Independiente en el COS Sports Plaza.

Jafet Obando anotó el gol del elenco vikingo, al minuto 26. En tanto que el empate del Sporting llegó al 33 por medio de Rodrigo Tello.