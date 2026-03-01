LPF Torneo Clausura 2026| Herrera FC vs Árabe Unido: previa del partido de la jornada 7

Sintoniza este juego hoy a las 4:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Dos equipos necesitados de victorias se enfrentan este domingo en la séptima jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Herrera FC recibe al Deportivo Árabe Unido en el estadio Gustavo Posam de Parita.

Este enfrentamiento tiene como protagonistas a los dos equipos que se encuentran en los últimos lugares de sus respectivas conferencias. El Árabe Unido suma siete puntos, y aunque está en el sexto puesto de la Conferencia Este, está a una unidad del Plaza Amador que es quinto con ocho unidades. Una victoria le sacaría del sótano y le metería en la pelea en momentos que el certamen está por llegar a la mitad de su calendario en la fase regular.

Por su parte, el Herrera FC pasa por momentos difíciles. Apenas tiene dos unidades en seis partidos jugados por lo que es último en la Conferencia Oeste. En caso de salir airoso sumaría su primer triunfo del torneo lo que podría darle un impulso para seguir luchando.

Este será el primer juego de una doble cartelera dominical que culminará con el cotejo entre Sporting San Miguelito y CAI que se realizará en el COS Sports Plaza a las 6:15 p.m.

Otros partidos

Un total de tres juegos se han realizado en esta jornada que inició el viernes 27 de febrero y han dejado los siguientes resultados:

Tauro FC 1-3 Unión Coclé FC

La jornada 7 comenzó con la victoria del equipo coclesano sobre el conjunto taurino en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Mario Carmona se constituyó en la figura del partido para el Unión Coclé al anotar dos goles a los minutos 50 y 66. El tercer tanto lo concretó Rolando Herrera al 77.

Cristian Quintero marcó el gol del Tauro al minuto 46.

UMECIT FC 3-0 CD Universitario

Los umecistas superaron a los universitarios en el COS Sports Plaza.

Andrick Edwards (39'), Cristian Mora (53') y Andrés Palmezano (77') anotaron por el UMECIT.

Veraguas United 1-1 Plaza Amador

El elenco plazino sacó un empate en su visita al estadio Aristocles 'Toco' Castillo donde enfrentó al colectivo veragüense.

Miguel Camargo adelantó a los locales con un gol al minuto 26. Recién iniciado el segundo tiempo, el Plaza empató mediante un tanto de Alberto Quintero (46').

