Béisbol Juvenil 2026| Peloteros destacados del campeonato nacional son premiados

La premiación fue previa al cuarto partido de la serie final entre Panamá Oeste y Chiriquí.

Panamá/Los jugadores, que sobresalieron con su desempeño en el 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, recibieron sus premios en una ceremonia previa al cuarto partido de la serie final en el estadio Kenny Serracín de David.

El receptor de Panamá Oeste, quien es el Jugador Más Valioso del torneo, recibió un cheque de 1,500 dólares por parte de la Caja de Ahorros, patrocinador del certamen.

También fue galardonado el coclesano Dereck Gómez al ser designado como el Mejor Lanzador del certamen.

Además de Aranda y Gómez se premiaron a los campeones defensivos por posición que son los siguientes:

Receptor : Eduardo Rodríguez (Este).

: (Este). Primera Base : Caleb Rivera (Metro)

: (Metro) Segunda Base : Joel Rodríguez (Chiriquí).

: (Chiriquí). Tercera Base : Cristian Rodríguez (Veraguas).

: (Veraguas). Campo Corto : Luis Atencio (Veraguas)

: (Veraguas) Jardín Izquierdo : Edgardo Recuero (Metro).

: (Metro). Jardín Central : Luis Rivera (Metro).

: (Metro). Jardín Derecho: Carlos Sánchez (Metro).

Y los líderes de departamentos ofensivos y de pitcheo. Estos son:

Campeón bate: Luis Aranda de Oeste (.455 de promedio al bate)

(.455 de promedio al bate) Dobles : Néstor Ramos (9).

: (9). Triples : Haiján Hernández de Occidente (4).

: de (4). Jonrones : Jean Rodríguez de Oeste (3).

: de (3). Bases Robadas : Ricardo Acosta de Coclé con 21 .

: de con . Récord de Victorias : Dereck Gómez de Coclé ( 6-0 ).

: de ( ). Efectividad : César Berrío de Panamá Metro ( efectividad de 0.00 en 22.0 entradas lanzadas).

: de ( en entradas lanzadas). Ponches : Emanuel Herrera de Herrera ( 54 ponches en 33.0 entradas).

: de ( ponches en entradas). Juegos Salvados: Edelindo Acosta, también de Coclé (6)

Otro de los galardonados fue Dimas Ponce, de Panamá Oeste, como Director del Año.

En la ceremonia participaron los expeloteros coclesanos Benjamín Salamín, Darío Agrazal y David Rivas a quienes se les dedica el torneo.

