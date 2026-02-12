Béisbol Juvenil 2026 | Luis Aranda es elegido jugador más valioso del campeonato nacional

Sintoniza el cuarto partido de la serie semifinal entre Panamá Oeste y Panamá Metro, hoy jueves 12 de febrero a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El receptor de los Vaqueros de Panamá Oeste, Luis Aranda, fue elegido este mediodía como el Jugador Más Valioso (MVP) del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros.

Aranda recibió el 63.62 % del total del voto ponderado, donde la prensa, la afición y la Junta Directiva de Fedebeis emiten su sufragio.

En segundo lugar se ubicó Ricardo Acosta de Coclé con el 9.87%.

Aranda cargó con la ofensiva de los Vaqueros durante la Ronda Regular 2026, firmando una hoja de ruta impecable:

Promedio de bateo : .455

: .455 Hits : 35

: 35 Carreras producidas : 22

: 22 Carreras anotadas: 24

Su desempeño detrás del plato y su contundencia con el madero lo consolidan como la máxima figura del torneo, liderando a Panamá Oeste hacia la siguiente fase con números de élite.

Lideró la Ronda Regular en promedio al bate y en carreras remolcadas.

Otros galardones

El estratega de los Vaqueros de Panamá Oeste, Dimas Ponce, fue seleccionado como el Manager del Año del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros, en honor a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.

Ponce condujo a los Vaqueros de Panamá Oeste al primer lugar de la tabla de posiciones en la Ronda Regular con marca de 19-2, y gana por primera vez el premio al Manager del Año.

Por su parte, Dereck Gómez fue elegido como Lanzador del Año 2026, tras los resultados del voto ponderado revelados por Fedebeis. El derecho terminó la Ronda Regular con marca perfecta de 6-0, destacando por su baja efectividad y por guiar a Coclé como uno de los equipos más sólidos del certamen.

En la votación final, Dereck Gómez obtuvo el 36.92%, superando a Cristian González, quien alcanzó el 32.22%, mientras que Joshua Martínez finalizó en la tercera posición con 11.57%.

Con información de Fedebeis

