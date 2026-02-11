Béisbol Juvenil 2026 | Esto fue lo más destacado de la jornada en el campeonato nacional

Panamá/El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil Copa Caja de Ahorros 2026 vivió una jornada vibrante este martes 10 de febrero, con emociones al límite en las series semifinales, actuaciones decisivas en el momento “clutch” y estadios encendidos por el apoyo incondicional de las fanaticadas.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026 resultado| Panamá Metro vs Panamá Oeste: 'Vaqueros' le voltean la tortilla a los 'Metrillos' y aumentan su ventaja

Jugador del Día: Luis Atencio, héroe en el “clutch”

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026 resultado| Chiriquí se distancia de Coclé en serie semifinal del campeonato nacional

Cuando el partido estaba en su punto más tenso, apareció el bate oportuno. Luis Atencio se convirtió en el Jugador del Día tras conectar el esperado “Hit de Oro” que remolcó dos carreras clave para los Vaqueros del Oeste, guiándolos a una dramática victoria 4-3 sobre Panamá Metro en el Juego 2 de semifinales.

Atencio respondió en la hora buena, demostrando sangre fría y temple competitivo. Su batazo no solo volteó la pizarra, sino que también puso a Panamá Oeste arriba 2-0 en la serie, consolidando el gran momento que vive el conjunto vaquero en esta recta decisiva del torneo juvenil.

Equipo del Día: Chiriquí impone su autoridad

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026 | Fedebeis anuncia a Dereck Gómez como el lanzador del año

El reconocimiento como Equipo del Día fue para Chiriquí, que volvió a ganar como visitante, esta vez con marcador de 4-2 sobre Coclé en el Estadio Remón Cantera de Aguadulce.

Los chiricanos han mostrado solidez en todas sus líneas: pitcheo dominante, defensa oportuna y ofensiva productiva en momentos claves. Con este triunfo, Chiriquí toma ventaja de 2-0 en la serie semifinal, tras haber ganado el Juego 1 por 6-4 y el Juego 2 por 4-2.

El equipo del Valle de la Luna buscará sellar su pase a la final cuando la serie se traslade al Estadio Kenny Serracín.

Fanaticada del Día: Oeste celebra en grande

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026 | Lo más destacado de la jornada en el campeonato nacional

La pasión en las gradas también tuvo protagonista. La Fanaticada del Día fue para los seguidores de Panamá Oeste, quienes celebraron con intensidad la remontada de su equipo.

Los Vaqueros vinieron de atrás para imponerse 4-3 y desatar la euforia en las tribunas. Como dice el viejo adagio: “El que gana, es el que goza”, y Oeste ganó… y gozó junto a su gente, que no dejó de alentar en ningún momento del compromiso.

Así marchan las semifinales

Serie Coclé vs Chiriquí

Estado: Chiriquí lidera 2-0

Juego 1: Chiriquí 6-4 Coclé

Juego 2: Chiriquí 4-2 Coclé

Juego 3: Coclé vs Chiriquí

Juego 4: Coclé vs Chiriquí

Receso por Carnaval hasta el viernes 20 de febrero

Serie Panamá Oeste vs Panamá Metro

Estado: Panamá Oeste lidera 2-0

Juego 1: Panamá Metro 2-10 Panamá Oeste

Juego 2: Panamá Metro 3-4 Panamá Oeste

Juego 3: Panamá Oeste vs Panamá Metro

Juego 4: Panamá Oeste vs Panamá Metro

Receso por Carnaval hasta el viernes 20 de febrero

Próximos partidos

Las semifinales del Béisbol Juvenil 2026 continuarán este miércoles 11 de febrero en nuevos escenarios:

Coclé vs Chiriquí – Estadio Kenny Serracín (7:00 p.m.)

– Estadio Kenny Serracín (7:00 p.m.) Panamá Oeste vs Panamá Metro – Estadio Rod Carew (7:00 p.m.)

La lucha por el boleto a la gran final está al rojo vivo en la Copa Caja de Ahorros 2026, donde cada turno al bate y cada lanzamiento pueden marcar la diferencia en la historia de esta apasionante temporada juvenil.