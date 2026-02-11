Béisbol Juvenil 2026 resultado| Chiriquí se distancia de Coclé en serie semifinal del campeonato nacional

El 57 Campeonato Nacional se vive a través de TVMAX.

Panamá/Chiriquí superó este martes a Coclé, por 4 carreras a 2, para obtener su segunda victoria en igual cantidad de juegos disputados en la serie semifinal que ambos equipos protagonizan en el 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil.

Tal y como ocurrió en el primer encuentro, los chiricanos partieron por delante temprano. En la parte alta del primer episodio, Omar Vargas aprovechó un error cometido por el jardinero coclesano Jaime Escudero, tras imparable de Henry Pinzón, para anotar la primera carrera.

En la segunda entrada ocurrió algo similar. Un error defensivo del tercera base coclesano Jeykol De León propició la segunda anotación chiricana que fue concretada por Jayko Medina.

La 'Leña Roja' coclesana avivó el fuego en la parte baja del cuarto episodio con un imparable productor de dos carreras de Lucas López para empatar la pizarra.

Una carrera fabricada por un incogible de Alexis Quintero en la quinta entrada le devolvió la ventaja a los chiricanos. Posteriormente, la ampliaron en la novena cuando Henry Pinzón fue golpeado, por un lanzamiento del refuerzo Carlos Gaitán, cuando las bases estaban llenas.

Labor

Anthony Ortega tuvo una apertura de seis episodios y un tercio en la que permitió cinco inatrapables y dos carreras, dio cinco ponches y una base por bola para ser el lanzador ganador.

La derrota fue para el serpentinero Christian González quien toleró siete incogibles y tres anotaciones, con 11 ponches y una base por bola.

Joans Montenegro bateó tres hits en cuatro turnos y anotó una carrera por Chiriquí. Andrew Rivas de 3-1 con una anotada e Hilder Miranda de 3-1.

Por Coclé, Ricardo Acosta de 4-2 con una carrera anotada. Lucas López de 4-1 con dos empujadas y Eliécer Mendoza de 4-1 con una anotada.

Así van las semifinales

Serie: (2) Coclé vs (3) Chiriquí

Estado: Chiriquí lidera la serie 2-0.

Resultados:

Juego 1: Chiriquí 6-4 Coclé

Chiriquí 6-4 Coclé Juego 2: Chiriquí 4-2 Coclé

Chiriquí 4-2 Coclé Juego 3: Coclé vs Chiriquí

Coclé vs Chiriquí Juego 4: Coclé vs Chiriquí

Receso por Carnaval hasta el viernes 20 de febrero.

Serie: (1) Panamá Oeste vs (4) Panamá Metro

Estado: Panamá Oeste lidera la serie 2-0.

Resultados

Juego 1: Panamá Metro 2-10 Panamá Oeste

Panamá Metro 2-10 Panamá Oeste Juego 2: Panamá Metro 3-4 Panamá Oeste

Panamá Metro 3-4 Panamá Oeste Juego 3: Panamá Oeste vs Panamá Metro

Panamá Oeste vs Panamá Metro Juego 4: Panamá Oeste vs Panamá Metro

Receso por Carnaval hasta el viernes 20 de febrero.

Próximos partidos

Las semifinales continuarán el miércoles 11 de febrero en nuevos escenarios. Estos son los juegos de la fecha: